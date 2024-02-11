

يعقوب العوضي



فاز فريق كرة اليد بنادي الفحيحيل على التضامن 28-14 في المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري وبذلك كسب أول نقطتين في مشواره بينما بقي التضامن دون نقاط.



إلى ذلك، تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم اليوم إقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري العام لكرة اليد، حيث يلتقي الساحل مع خيطان في الـ 5:00 بينما يواجه القرين برقان في الـ 7:00، وكانت البطولة قد انطلقت مساء أمس.



ويسعى الساحل مع عودته لمنافسات الدوري بعد غياب الموسم الماضي إلى الظهور بصورة مغايرة عن تلك التي رافقته في مشواره بالسنوات الماضية. وفي المقابل، فإن خيطان فريق متجدد يتطلع لإثبات تطوره في الفترة الأخيرة ورفع مستواه الفني. أما لقاء القرين وبرقان فيعتبر من مواجهات الكبار، وكان القرين يصارع للعودة إلى مستواه المعهود في الموسم الماضي عبر التعاقد مع محترفين جدد، في حين أن برقان تطور بصورة ملحوظة في الموسمين الماضيين.



إلى ذلك، فاز كاظمة على القرين 27-20 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صال الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية ضمن الجولة الأخيرة من دوري تحت 19 سنة للشباب، وبذلك يتعادل الفريقان بعدد النقاط مع نهاية البطولة وحسب لوائح الاتحاد سيتم تحديد موعد لإقامة مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري لاحقا.