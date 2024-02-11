

يسعى برشلونة إلى إنعاش أمله بالاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني عندما يستضيف اليوم غرناطة ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من «الليغا».



ويحتل «البارسا» المركز الثالث ويريد أن يواصل ضغطه على فريقي الصدارة ريال مدريد وجيرونا حتى اللحظات الأخيرة.



وكان النادي «الكاتالوني» أعلن أنه سيطعن أمام المحكمة العليا على حكم المحكمة الوطنية بتأييد قرار المحكمة الاقتصادية الإدارية الوسطى، الذي ألزم النادي بدفع نحو 23 مليون يورو لمصلحة الضرائب عن الفترة من 2012 حتى 2015 بسبب مكافآت مدفوعة لوكلاء اللاعبين.



وأبدى برشلونة، في بيان، دهشته من رفض الطعن المقدم على قرار المحكمة الاقتصادية الإدارية الوسطى والصادر في يونيو 2020.



ويؤكد قرار هذه المحكمة أن برشلونة كان ينبغي حجز المبالغ الضريبية المقررة على الأموال التي دفعها لوكلاء اللاعبين خلال هذه الفترة.



وتلقى مدرب برشلونة تشافي ضربة جديدة قبل المواجهة، وذكرت صحيفة «سبورت» أن لجنة المسابقات رفضت الطعن الذي تقدم به برشلونة من أجل إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها فيتور روكي.



وحصل روكي على إنذارين خلال دقائق قليلة، ليطرد من مباراة ديبورتيفو ألافيس، والتي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 3-1.



وأوضحت الصحيفة أن لجنة المسابقات اعتبرت أن الدليل الذي قدمه برشلونة، وهو مقطع فيديو للمخالفة الثانية، لا يعد كافيا لإلغاء قرار الحكم الذي برر طرد المهاجم البرازيلي بالتهور الزائد.



وبعد رفض الطعن، سيكون برشلونة مجبرا على خوض مواجهة غرناطة، دون فيتور روكي، بسبب إيقافه مباراة واحدة.



من ناحيته، وبعدما اسقط جاره اللدود ريال في فخ التعادل 1-1 في المرحلة الماضية، سيحاول أتلتيكو مدريد الرابع (48 نقطة) بقيادة الفرنسي أنطوان غريزمان، أفضل هداف في تاريخه، الخروج فائزا من ملعب إشبيلية الخامس عشر (20 نقطة).



ومنح النادي الأندلسي نفسه مساحة صغيرة للتنفس الاثنين بتحقيق فوزه الاول له في عام 2024 أمام رايو فايكانو (2-1) بفضل هدفي المغربي يوسف النصيري.



ويتوجب على أتلتيكو أن يتعافى من أول هزيمة له على أرضه منذ أكثر من عام والتي تلقاها أمام أتلتيك بلباو 0-1 في ذهاب نصف نهائي الكأس.