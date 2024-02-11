

سجل المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، وقاد بثنائية متأخرة مان سيتي حامل اللقب إلى الفوز على ضيفه الجريح إيفرتون 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس في افتتاح المرحلة الـ 24 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ورفع «السيتي»، المتوج في الأعوام الـ 3 الماضية باللقب، رصيده إلى 52 نقطة، فيما عجز إيفرتون الثامن عشر عن تحقيق الفوز للمباراة السابعة تواليا.



وهز هالاند الشباك للمرة الأولى منذ نوفمبر وبعد 10 أيام على عودته من إصابة بقدمه أبعدته نحو شهرين، لينفرد بصدارة الهدافين (16)، بفارق هدفين عن المصري محمد صلاح الذي لا يزال مبتعدا عن ليفربول بسبب إصابة عضلية تعرض لها في كأس أمم أفريقيا.



ويعيش فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا ظروفا مثالية في الفترة الأخيرة، حيث فاز في آخر 10 مباريات في مختلف المسابقات، ولم يخسر في آخر 22 في الدوري على أرضه.



وجاء الشوط الأول متواضعا فنيا، أخفق «السيتيزن» في تسجيل محاولة واحدة على مرمى «التوفيز»، في معادلة نادرة على ملعبه.



وفي الوقت الذي كان فريقه بحاجة إليه، وصلت ركنية إلى هالاند المتربص عند القائم البعيد، أطلقها بعد دربكة قوية في شباك الدولي جوردان بيكفورد (71)، مسجلا هدفه الأول في 5 مباريات، تسلم بعدها كرة من العمق لعبها النجم البلجيكي البديل كيفن دي بروين، فراوغ المدافع الأخير جاراد برانثوايت وسدد منفردا كرة أرضية بثقة في الشباك (85)، ليخرج فائزا بثنائية.



وفي مواجهات أخرى، تغلب ليفربول على ضيفه بيرنلي 3-1 ليحافظ على قمة الترتيب برصيد 54 نقطة، بفارق نقطته عن مطارده مان سيتي، فيما بقي بيرنلي على رصيده السابق 13 نقطة، في المركز الـ 19، وتغلب فولام على ضيفه بورنموث 3-1، وفاز توتنهام هوتسبير مع ضيفه برايتون ٢-1، وخسر ولفرهامبتون من ضيفه برينتفورد 0-2، وتغلب شيفيلد يونايتد على مستضيفه لوتون تاون 3-1.



ويتطلع أرسنال الذي عاش مرارة من نوع آخر عندما فرط بفارق 8 نقاط في صدارة الترتيب الموسم الماضي، إلى تضييق الخناق على فريقي الصدارة عندما يواجه وست هام في ديربي لندن، وهي مباراة ثأرية لرجال أرتيتا بعدما سقطوا على أرضهم 0-2 في المرحلة التاسعة عشرة في 28 ديسمبر الماضي.



وتبرز مواجهة من العيار الثقيل بين استون فيلا الرابع (46 نقطة) ومان يونايتد السادس (38) على ملعب الأول في فيلا بارك.



ويشهد المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، صراعا كبيرا في ظل مطاردة أيضا توتنهام الخامس (44).



وقد تلقى أستون فيلا الذي يقدم مستويات كبيرة هذا الموسم نكسات عدة في الفترة الأخيرة بعدما خسر مباراتين من آخر 3 أمام نيوكاسل 1-3 في المرحلة 22 وتشلسي بالنتيجة ذاتها في الدور الرابع لمسابقة كأس إنجلترا، بعد تعادلين أيضا في الدوري أمام كل من تشلسي نفسه وإيفرتون بنتيجة واحدة (0-0).



أما يونايتد، المتأرجح هذا الموسم، فلم يخسر في مبارياته الخمس الأخيرة، بينها فوزه الأخير على وست هام 3-0، مما عزز طموحه بالمنافسة على أحد المراكز الأربعة الأولى.