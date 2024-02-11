

القاهرة - محمد سامي



أعلن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عامر حسين عن إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالرياض في 8 مارس عوضا عن 13 مارس.



وبلغ الزمالك النهائي بفوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 3-3، بينما حجز الأهلي بطاقته بفوز سهل على انبي 3-0.



وكان اتحاد الكرة تلقى عرضا لإقامة النهائي لأول مرة خارج البلاد وبالتحديد في السعودية، حيث أحال الملف لوزارة الشباب والرياضة للحصول على الموافقات الرسمية من قيادات الدولة، علما أن النهائي يشهد في العادة حضور مندوب عن رئاسة الجمهورية.



ووافق الاتحاد على عرض يشمل امتيازات مالية للاتحاد والناديين تصل إلى مليون ونصف المليون دولار.



ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج (38)، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.



من جانبه، كشف عضو «الجبلاية» إيهاب الكومي أنه تم الاتفاق مع محامي روى فيتوريا فيتوريا المقال من تدريب المنتخب على جدولة مستحقاته على دفعتين لتدبير المبلغ بالعملة الأجنبية، لكنه أكد على ضرورة الالتزام بمواعيد السداد، مؤكدا أن المدرب البرتغالي أبلغ محاميه باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة والتصعيد للاتحاد الدولي «فيفا» حال عدم الالتزام بمواعيد سداد المستحقات.