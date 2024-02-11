

قاد المهاجمان الهولندي دونيل مالن ونيكلاس فولكروغ فريقهما بوروسيا دورتموند، إلى الفوز على ضيفه فرايبورغ 3-0، وذلك في افتتاح منافسات المرحلة 21 من الدوري الألماني لكرة القدم. سجل مالن هدفين (16 و45+7) وأضاف فولكروغ الثالث (87). وبعدما أدرك صعوبة الفوز باللقب الذي أفلت من براثنه في المرحلة الأخيرة من الموسم الماضي، عزز دورتموند مركزه الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إلى 40 نقطة.



كما تساوى دورتموند مع شتوتغارت الثالث الذي يستضيف ماينز الأحد. وكرر دورتموند فوزه على فرايبورغ بعدما كان أسقطه 4-2 ذهابا، في سلسلة من خمسة انتصارات تواليا مع غزارة في الأهداف (سجل 20 هدفا).



فرنسا



واصل مرسيليا المنقوص مسلسل هدر النقاط بتعادله مع ضيفه متز 1-1 في افتتاح المرحلة 21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. سجل الكاميروني فارس مومبانيا (56) لمرسيليا وماتيو أودول لمتز (61).



ولعب مرسيليا منقوصا منذ الدقيقة 31 بعد طرد المدافع صامويل جيغو ببطاقة حمراء مباشرة، عقب عودة الحكم الرئيسي إلى حكم الفيديو المساعد «في ايه آر». وهي المباراة الخامسة تواليا في الدوري التي يفشل فيها مرسيليا في تحقيق الفوز (4 تعادلات مقابل هزيمة)، إذ يعود انتصاره الأخير على كليرمون فيران متذيل الترتيب (2-1) إلى 17 ديسمبر الماضي في المرحلة السادسة عشرة.