

سيكون ملعب «سان سيرو» على موعد مع مواجهة حامية بين ميلان ونابولي حامل اللقب في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ويمني نابولي حامل اللقب النفس بالعودة إلى سباق المشاركة في دوري الأبطال حين يحل ضيفا على ميلان المبتعد في المركز الثالث عن أتالانتا الرابع بفارق 10 نقاط بعد سلسلة من 8 مباريات من دون هزيمة، تخللها الفوز في ست مباريات.



ويحتل نابولي المركز السابع بفارق أربع نقاط فقط عن أتالانتا، وبالتالي سيسعى فريق المدرب والتر ماتزاري جاهدا لإلحاق الهزيمة الخامسة بميلان هذا الموسم من أجل دخول سباق دوري الأبطال، المسابقة التي ما زال فيها هذا الموسم، خلافا لمضيفه، حيث يستضيف برشلونة الإسباني في 21 الحالي في ذهاب ثمن النهائي.



وبعد موقعته مع الفريق الجنوبي، ينتقل تركيز ميلان إلى «يوروبا ليغ» حيث يستضيف رين الفرنسي الخميس المقبل في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن النهائي قبل أن يخوض الإياب في 22 الجاري.



ويلتقي أيضا اليوم أتالانتا مع جنوى وذلك لتعزيز مركزه الرابع والمؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.