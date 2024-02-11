

شاركت شركة نفط الكويت في المعرض بحضور أربعة رؤساء فرق، هم رئيس فريق الإعلام بدور سيد عمر، ورئيس فريق الصيانة والاعتمادية (جنوب وشرق الكويت) ناصر الهاجري، ورئيس فريق الطرق والمساندة هاشم الهاشمي، ورئيس فريق مشاريع تأهيل التربة (2) مثنى المؤمن.



ويعرض جناح الشركة في المعرض منتجات تمثل رحلتها وجهودها في مجال دعم الاستدامة والتنمية المستدامة والتدوير والحفاظ على البيئة في الكويت، كما يقدم عددا من النباتات التي تنتجها المحميات الطبيعية التابعة للشركة. وتضمن جناح نفط الكويت عرض عدة تجارب ناجحة للشركة في مجال الاستدامة، من بينها مشروع إعادة تأهيل البيئة المتضررة نتيجة الغزو، وذلك من خلال عرض تقنية غسل التربة الملوثة ومعالجتها بيولوجيا، فضلا عن شرح كيفية استخراج النفط الملوث والجهاز المستخدم في ذلك، حيث سيتم توفير 3 من تلك الأجهزة لتجارب عملية تطبيقية.



واستعرض فريق عمل الصحة والسلامة والبيئة (الغاز) حملته البيئية المتواصلة حتى نهاية شهر فيراير تحت شعار «بيئتك تحتاجك… قلل أثر بصمتك الكربونية»، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأفضل الممارسات المستدامة وأهميتها في الحد من البصمة الكربونية.



شريف: رعاية «الكويت للتأمين» لمعرض «الكويت للاستدامة» فرصة مثالية لتبادل الأفكار









في إطار حرصها على تطبيق استراتيجيتها وبرامجها في تعزيز مبادرات الاستدامة رعت شركة الكويت للتأمين معرض الكويت للاستدامة الثالث، والذي أقيم في مروج في 8 فبراير على مدار ثلاثة أيام.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لدى شركة الكويت للتأمين سامي شريف، إن شركة الكويت للتأمين تعتز برعاية مثل هذه الفعاليات الهادفة والمعنية بالاستدامة والتنمية، لأنها تعزز ثقافة الاستدامة في المجتمع وتنشر الوعي بأهمية بناء مجتمع مستدام للأجيال القادمة، ويمكن جميع الأفراد الازدهار فيه. وأضاف أن الكويت للتأمين تسعى إلى تطوير برامجها التي تتعلق بالاستدامة وتتبع نهجا شاملا للتنمية يقوم على الترابط بين الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فيه لترسيخ مبادئ الاستدامة داخل الشركة وخارجها. وعن رعايتها لهذا المعرض، أشار شريف إلى أن تلك المشاركات تعد فرصة مثالية لتبادل الأفكار بين القطاع الخاص والحكومي وتضافر الجهود لإحداث تغييرات كبرى تؤثر إيجابا على البيئة حول العالم، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق التطور والتنمية المستدامة دون الالتزام والتعاون بين أطراف المجتمع وممارساته.



وختم قائلا: «كون الكويت تولي اهتماما خاصا بالاستدامة، فإن شركة الكويت للتأمين تسعى دائما إلى مساندة جهود الدولة في تحقيق رؤيتها الشاملة للاستدامة بما يتوافق مع رؤية الكويت 2035».

الجامعة الدولية.. راعٍ بلاتيني

أكدت مديرة التسويق والتواصل لدى الجامعة الدولية - الكويت، ريهام نصار حرص الجامعة على المشاركة كراعي بلاتيني لمعرض الكويت للاستدامة حيث تم عرض العديد من المشاريع الطلابية التي تدعم مفهوم الاستدامة ومع تواجد الكادر الاكاديمي لكلية الهندسة لتعزيز دور الجامعة في تبني ودعم هذه المشاريع التي تعتمد على الطاقة الشمسية وإبراز دور مؤسستنا التعليمية في تحقيق رؤية الكويت 2035 للاستدامة.