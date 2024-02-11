علي إبراهيم



أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان قرارا بوقف حظر تصدير زيت الطبخ المستعمل أو مخلفاته الذي كان من المقرر نفاذه أول شهر فبراير الجاري لمزيد من الدراسة.



جاء ذلك بعدما أصدر الجوعان قرارا وزاريا بإيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم 189/2023 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير زيت الطبخ المستعمل أو مخلفاته، وذلك لمزيد من الدراسة.



وكان القرار الوزاري رقم 189/2023 قد قضى بأنه على كل المسؤولين تنفيذ قرار حظر التصدير ويعمل به اعتبارا من أول فبراير الجاري.



وكان القرار الوزاري رقم 172 قد قضى بأن يتم تنفيذ قرار عدم جواز بيع زيت الطبخ المستعمل أو مخلفاته إلا لشخص مرخص له من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة، وأن يكون لديه مكان مخصص ومرخص لمزاولة هذا النشاط من الجهات المعنية، ويلتزم البائع والمشتري بتسلم دفع المبالغ من خلال وسائل الدفع الإلكتروني دون غيرها، ولا يجوز تصدير زيت الطبخ المستعمل أو مخلفاته لمدة سنة من تاريخ صدور القرار، وأن يعمل به من تاريخ صدوره في 20 نوفمبر 2023.