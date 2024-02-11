في آخر نسخة يرأس تحريرها من مجلة «فوغ»، اختار إدوارد إنينفول الذي نشر ثقافة التنوع في المجلة البريطانية المتخصصة في الموضة، أن يجمع في صورة غلاف قد تطبع الذاكرة 40 شخصية مشهورة من مختلف الأجيال والمجالات، من دوا ليبا إلى أوبرا وينفري.



ولم يرغب إنينفول في اختيار امرأة واحدة فقط لغلاف آخر نسخة له من «فوغ»، ويقول الرجل البريطاني ذو الأصول الغانية الذي يتولى رئاسة تحرير المجلة منذ عام 2017 «كنا بحاجة إلى مجموعة»، إلى «قوة جماعية»، تصور «فترة طبعتها الشجاعة من تاريخ» المجلة.



ولا يشبه غلاف هذا العدد الأغلفة التي طبعت مجلة «فوغ» فترة طويلة وتظهر عليها شابات بيضاوات ونحيفات.



وفي الصورة التي التقطها ستيفن ميزل تظهر المذيعة الأميركية أوبرا وينفري في الوسط وإلى جانبها الممثلة جين فوندا ولاعبة التنس سيرينا وليامز، والعضو السابقة في فرقة «سبايس غيرلز» فيكتوريا بيكام التي باتت إحدى أهم مصممات الأزياء في العالم. ومن النجمات اللواتي حضرن لاتخاذ الصورة أيضا مغنيتا موسيقى البوب مايلي سايروس ودوا ليبا، بالإضافة إلى سيندي كروفورد التي تقف في مكان قريب من ابنتها كايا غربر.