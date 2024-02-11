نظمت تجمعات انتخابية ضخمة في إندونيسيا قبل الاقتراع الرئاسي المقرر إجراؤه الأربعاء المقبل، وضمت هذه التجمعات عشرات آلاف الأشخاص في جاكرتا، دعما خصوصا للمرشح الأوفر حظا وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو.



وسوبيانتو الذي أظهر استطلاع للرأي نشر مؤخرا حصوله على 51.8% من نوايا التصويت هو الأوفر حظا للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى.



وهو يتقدم بفارق كبير على أنيس باسويدان (24.1%)، ومن بعده حاكم جاوا الوسطى السابق غنجار برانوو (19،6%).



وتجمع حوالي 100 ألف شخص في أحد ملاعب العاصمة لدعم سوبيانتو الذي يترشح للمرة الثالثة للرئاسة، ومن المرجح فوزه من الجولة الأولى، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.



وقال متحدث باسم حملة سوبيانتو الانتخابية إن «عدد المشاركين فاق توقعات الفريق»، مشيرا إلى أن الملعب امتلأ قبل ساعات من موعد التجمع.



في المقابل، ضم ملعب آخر في العاصمة أكثر من 80 ألف شخص تأييدا لمنافسه، حاكم جاكرتا السابق أنيس باسويدان.



وقال إندانغ بوجياتو، وهو مدرس متقاعد، قاد سيارته لساعات من أجل دعم أنيس باسويدان «نريد التغيير»، معتبرا أنه «شخص جدير بالثقة. ولهذا السبب يمكن أن يكون قائدا جيدا».



وكانت مداخل الملعب الذي ضم هذا التجمع المؤيد لأنيس باسويدان مزدحمة لدرجة أن العديد من الأشخاص أصيبوا بالإغماء، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.



وعقد المرشح الثالث، غانجار برانوو، تجمعين أمس في مدينتي سيمارانغ وسوراكارتا في جزيرة جاوا.



ويتوجه نحو 205 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع في 14 فبراير الجاري لاختيار خلف للرئيس الحالي جوكو ويدودو الذي انتخب للمرة الأولى عام 2014 ولا يحق له الترشح مجددا بعد ولايتين.