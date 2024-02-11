بيروت ـ عامر زين الدين



رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، الذي يقوم بزيارة إلى روسيا ويلتقي القيادات والمسؤولين، ان «هناك استحالة لتحييد لبنان عن القضية الفلسطينية وحرب غزة لم تنته، ربما سيكون هناك ترتيب معين لوقف الحرب من أجل الإفراج عن بعض الأسرى ولكن الحرب مستمرة كما الهدف الإسرائيلي في التهجير القسري للفلسطينيين والتهويد الكامل لغزة والقدس».



وقال لقناة «روسيا اليوم»: «أتيت إلى موسكو في هذا الوقت الحساس الذي يبدو فيه العالم بحرب حامية وضحت بكل قواعد الأمم المتحدة وتضامنا مع روسيا الاتحادية في مواجهة توسع الحلف الأطلسي وعدم دخول بعض الدول فيه».



معتبرا ان «فلسطين هي الاساس وحزب الله يقوم بالواجب وكل القوى التي تستطيع القيام بدورها في مواجهة هذا العدوان مرحب بها، حيث نحن في بداية حرب طويلة جدا، ولكن في يوم ما سيستعيد العرب فلسطين».



وتناول جنبلاط الملفات الاساسية المطروحة داخليا، وقال «لا أعتقد أن الملف الرئاسي مطروح اليوم، إلا إذا أتت «الخماسية» بعرض، لكن الحرب مشتعلة بالوقت الحاضر. ومن اللحظة الأولى قلت أتمنى ألا نستدرج إلى الحرب ومن يعلم ما هي نوايا العدوان الإسرائيلي على لبنان؟».