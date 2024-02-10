قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف اليوم السبت بجولة تفقدية في الادارة العامة للمباحث الجنائية، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس وعدد من القيادات الأمنية، واستمع إلى شرح موجز عن طبيعة عمل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ثم تفقد عددا من الإدارات المعنية، واطلع على أعمال وإنجازات قطاع الأمن الجنائي، وأهم الضبطيات التي قام بها في جميع مجالات الجريمة.

ووجه اليوسف باتباع الأسس والإجراءات القانونية الصحيحة في مجال البحث والتحري وضبط القضايا، ومراعاة الحقوق والحريات، مؤكدا انه لا احد فوق القانون، ومشددا على الانتباه والالتزام واليقظة والعمل الدؤوب والجاهزية الدائمة لضبط الخارجين عن القانون.