توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس غير مستقر وغائم جزئيا إلى غائم لنهار اليوم الأحد، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار رعدية تكون غزيرة أحيانا وفرصة للغبار .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد وغائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 20 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 15 درجة مئوية.