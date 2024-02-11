بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم، ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشورى في دولة قطر حسن الغانم، عبر فيها عن تهانيه لدولة قطر قيادة وشعبا بمناسبة فوز منتخب قطر بكأس آسيا لكرة القدم.

وأشاد السعدون بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي تشهدها دولة قطر في المجالات كافة بقيادة أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني .

وأكد أن الفوز بهذه البطولة يمثل إنجازا للكرة الخليجية والعربية وتجسيداً لما بلغته من مستوى رياضي رفيع، معربا عن اعتزازه بالمستوى الرفيع والمتميز الذي ظهر به منتخب قطر في بطولة كأس آسيا.

وتمنى السعدون مزيدا من النجاح والتوفيق للشقيقة قطر في كافة المستويات والمجالات وللشعب القطري الشقيق دوام التقدم والازدهار.