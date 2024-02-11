بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، ببرقيتين إلى رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عبر فيهما عن تهانيه للمملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعبا بمناسبة وصول المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا AFC قطر 2023م.

وأشاد السعدون بالروح الرياضية العالية وبالأداء المتميز الذي قدمه المنتخب الأردني، مؤكدا أن وصول المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني بهذه البطولة يمثل إنجازا تاريخيا لكرة القدم الأردنية وتجسيدا لما بلغته من مستوى رياضي رفيع. وتمنى السعدون دوام التوفيق والنجاح للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.