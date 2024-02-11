عاطف رمضان

حضرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية، د. نورة المشعان، مساء يوم أمس السبت، في غرفة عمليات الوزارة للوقوف على آخر تطورات الحالة الجوية واستعدادات الوزارة .

واكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة م.أحمد الصالح، أن الوزارة وقياداتها المعنية وجميع فرق الطوارئ لديها مستمرة في متابعة الحالة الجوية التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ تمركزت في المواقع الحرجة بالإضافة إلى متابعة الجولات الميدانية بالمناطق السكنية لرصد أي تجمع لمياه الأمطار.

ونصح الصالح قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر عند قيادتهم للمركبات في الطرقات أثناء الحالة المطرية والالتزام باشتراطات وزارة الداخلية وعدم الالتفات إلى المصادر غير الرسمية ومتابعة الحالة المطرية عن طريق إدارة الأرصاد الجوية التابعة للطيران المدني ، داعيا الله تعالى ان تكون أمطار خير على دولة الكويت.