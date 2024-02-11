مريم بندق

أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان تعميما بشأن التقيد بمواعيد الحضور والانصراف وعدم الخروج من مقر العمل خلال ساعات العمل الرسمية إلا بإذن من المختص .

وجاء في التعميم الآتي :

لما كان من متطلبات العمل التقيد بمواعيد الحضور والانصراف وعدم مغادرة مقر العمل إلا بعد الحصول على إذن من الرئيس المباشر.

وحيث إن مسؤولية ضبط وانصراف الموظفين ومراقبة تواجدهم في مقر العمل خلال فترة الدوام الرسمي تقع على الرئيس المباشر وعلى الرئيس التالي له متابعة ذلك عملا بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.

لذا تقرر الآتي :

١- التنبيه على جميع الموظفين بالتقيد بنظام الدوام الرسمي وعلى الرئيس المباشر مراقبة انتظام الموظفين في العمل وعلى الرئيس التالي له متابعة ذلك.

٢- قيام مكتب التفتيش والتدقيق بعمل زيارات روتينية معلنة ومهنية لادارات مراكز العمل بالديوان بالتنسيق مع المدراء والرؤساء المباشرين يهدف إلى تعزيز قيمة الالتزام بساعات العمل وترك ملاحظة على مكتب الموظف بشأن عدم تواجده ، ويتعين على الموظف ورئيسه المباشر الرد على هذه الملاحظة وتأكيد تواجد الموظف في مقر العمل.

٣- تيسيرا على الموظفين تم توجيه إدارة الشؤون الإدارية لتسهيل دخول الطلبات الخارجية لتلبية احتياجات الموظفين من الخدمات الغذائية ونحوها.