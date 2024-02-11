رغبة منها في تخليد سير الشهداء وضمن سعيها الدؤوب لسرد بطولات شهداء الكويت ، أصدرت جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية الجزء الاول من سلسلة " ويستمر الوفاء " والتي تحتوي على صور وبيانات لثلاثين شهيدا من الشهداء الاسرى والذي تم منحهم شهادات الشكر والتقدير من الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب وأوسمة الوفاء الممنوحة لهم من جمعية اهالي الشهداء الاسرى والمفقودين الكويتية ونسخ من هذه الشهادات والاوسمة توثيقا لهذه المنح وتخليدا لذكرى شهداءنا الابرار.

وفي هذا الصدد كشف رئيس جمعية اهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية فايز العنزي، ان الجمعية انضمت رسميا للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب عام 2008 وهو هيئة عربية اقليمية رسمية تابعة لجامعة الدول العربية تعني بشؤون وقضايا ضحايا الحرب والشهداء والاسرى والمحاربين القدماء في الدول العربية.

ولفت الى ان الجمعية العمومية للاتحاد تجتمع مرة كل عام وتطلب لمن يرغب من الدول الاعضاء ترشيح عشرة من الشهداء المعتمدين لدى بلادهم ليتم منحهم شهادات الشكر والتقدير والعرفان المقدمة من الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب.

وذكر العنزي انه نظرا لأهمية هذه الشهادة وتخليدا لذكرى شهداء الكويت الابرار وأبرازا لتضحياتهم من أجل وطنهم فقد قام مجلس ادارة الجمعية بترشيح عشرة أسماء من شهداء دولة الكويت بواقع 30 شهيدا لعدد 3 اجتماعات للجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا العرب واستلام شهادات التقدير والعرفان نيابة عنهم.

وافاد العنزي انه قد تم تنظيم حفل خاص لتسليم هذه الشهادات لذوي الشهداء الاول في مارس 2010 والثاني في مارس 2013 برعاية رئيس مجلس الوزراء اضافة الى تسليم ذويهم " وسام الوفاء" خلال الحفلين.

وقال العنزي: رغبة من الجمعية في توثيق هذا العمل وتنفيذا لسياسة الجمعية في تخليد شهداءانا الابرار قمنا بإصدار سلسلة " ويستمر الوفاء" لتحقيق هذا الغرض، لافتا الى ان هذا الإصدار سينضم الى قائمة كتب واصدارات الجمعية المتنوعة والمستمرة والتي توثق اسماء وصور وسير وبطولات شهداءانا الابرار والتعرف على رفاتهم والاعلان عن استشهادهم.

وأضاف قائلا : يتضمن الإصدار نبذة عن جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية وسردا لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالأسرى والمحتجزين الكويتيين بالاضافة الى صورا من حفل الوفاء الاول وحفل الوفاء الثاني الذي نظمته الجمعية وقمنا بتخصيص صفحتين كاملتين لكل شهيد تتضمنان صورة وبياناته الشخصية وصورة طبق الاصل للشهادة الممنوحة من الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب ووسام الوفاء الممنوح من جمعية اهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية.

وختاما أعلن العنزي أن إصدار سلسلة " ويستمر الوفاء" سيكون سلسلة إصدارية متتابعة ستقوم بإنتاجها جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية ليشمل كافة الشهداء الذين سيتم منحهم هذه الشهادات والأوسمة .

والجدير بالذكر ان الشهداء الذين تم منحهم شهادات التقدير والعرفان وأوسمة الوفاء هم :

1- الشهيد : سعد مشعل أسود العنزي.

2- الشهيد : أحمد عبدالله عبدالرسول عبدالله القلاف.

3- الشهيد : صالح علي سعود الحياني.

4- الشهيدة : إنعام سيد أحمد العيدان.

5- الشهيد : محمود سيد رضا حسن.

6- الشهيد : عبداللطيف ناصر حسين الوهيب.

7- الشهيد : ناصر حسين العمران العنزي.

8- الشهيد : ناصر شريف فهد الخالدي.

9- الشهيد : فيحان محمد ليلي المطيري.

10- الشهيد : جاسم حميد عبدالله السماك.

11- الشهيدة : دعد عمر أنيس الحريري.

12- الشهيد : سفاح ابجاد علوش المطيري.

13- الشهيد : لافي فيحان محمد المطيري.

14- الشهيد : عبدالرحمن سعد مرزوق العتيبي.

15- الشهيد : عبيد فلاح حصيني المطيري.

16- الشهيد : فرحان حربي ساكت الظفيري.

17- الشهيد : محمد غزاي سعد المطيري.

18- الشهيد : حمد محمد غنيم العجمي.

19- الشهيد : طالب أمين جاسم صالح.

20- الشهيد: فهد سليمان أسود العنزي

21- الشهيد : فهد عقيل راكان الظفيري

22- الشهيد : مسفر مهنا مسفر الحيان.

23- الشهيد : ناصر عايض دهيران العتيبي.

24- الشهيد : محمد ناصر شريد العجمي.

25- الشهيد : عسل تركي قصيمان العجمي.

26- الشهيد : عبدالله سليمان عبدالله الأمير.

27- الشهيد : عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز اليماني.

28- الشهيد : صبحي خليل نصوحي حيدر.

29- الشهيد : عامر ضيدان علي العجمي.

30- الشهيد : عادل فهد حمد الحمد.