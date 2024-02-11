مريم بندق

أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان تعميما بشأن تقيد إدارات وقطاعات الديوان بالاختصاصات المقررة لكل منها وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد.

وجاء في التعميم، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، نظرا لما يترتب على الكتب التي تصدر عن قطاعات وإدارات الديوان من آثار إدارية وتنظيمية وقانونية، الأمر الذي يستوجب تقيد كل قطاع وإدارة بحدود الاختصاصات المعتمدة والمقررة لها وفقا للهيكل التنظيمي للديوان، وحرصا على مصلحة العمل، يرجى من جميع الزملاء شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالديوان مراعاة التالي:

أولا: تقيد كل قطاع وإدارة بحدود اختصاصها منعا من التداخل والتشابك في الاختصاصات.

ثانيا: عدم جواز إلغاء كتاب صادر عن الديوان عن قطاع أو إدارة معينة من قبل قطاع أو إدارة أخرى.

ثالثا: يجوز لكل من رئيس ووكيل الديوان إلغاء الكتب الصادرة عن مختلف قطاعات أو إدارات الديوان.