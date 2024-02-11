أعلنت بلدية الكويت اليوم الأحد، عن وضع خطة ميدانية تزامنا مع العيد الوطني ال63 والذكرى ال33 لعيد التحرير ستوفر من خلالها آليات وعمال نظافة في الأماكن والشوارع التي ستشهد الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

وأضافت البلدية في بيان صحفي أن الخطة الميدانية بدأت اليوم بتنظيف جميع الأماكن والمواقع المخصصة لإقامة الأنشطة والفعاليات بمناسبة الأعياد الوطنية والتي ستستمر طوال شهر فبراير الجاري.

وأوضحت أن الخطة تتضمن إزالة أي نشاط يتم تنفيذه على أملاك الدولة دون ترخيص أو لم يلتزم أصحابه باشتراطات الترخيص مبينة أن الجهات الرقابية في البلدية ستكثف من حملاتها التفتيشية التي تهدف إلى رصد وضبط الباعة الجائلين.

وأضافت أنه سيتم تحرير مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية لمن يتم ضبطهم باعتبار أن نظافة المرافق والشوارع والساحات العامة والميادين واجب وطني داعية إلى الحد من الظواهر السلبية المصاحبة للاحتفالات الوطنية.

ولفتت إلى أن فريق ادارة النظافة بمحافظة حولي بدأ حملة ميدانية للتأكد من جاهزية الشريط الساحلي في شواطئ البلاجات والمارينا مول والجزيرة الخضراء إلى جانب توزيع الحاويات في الاماكن التي ستشهد الاحتفالات الوطنية.

وأسفرت الحملة اليوم عن تنظيف المرافق العامة والشريط الساحلي والأماكن المخصصة للاحتفال بالأعياد الوطنية إضافة إلى توزيع 350 عامل نظافة و19 نسافا و18 لوري و22 كناسة وتوفير 205 حاويات سعة 240 لترا و30 حاوية سعة 1100 لتر إلى جانب وضع 90 عامل نظافة على النقاط الامنية.