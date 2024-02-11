‏اطلع رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد صباح اليوم الأحد في غرفة قيادة الحوادث الكبرى على جاهزية إدارة العمليات المركزية لتلقي البلاغات واستعداد مراكز الاطفاء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، حيث رفعت القوة جاهزيتها وفعّلت خطة الطوارئ استعدادا للتعامل مع حالة عدم استقرار الطقس التي تشهدها البلاد حاليا وفقا للتقارير الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

‏هذا، وتدعو إدارة العلاقات العامة والإعلام الإخوة المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم التردد في الاتصال بهاتف الطوارئ 112 في حالة طلب المساعدة.