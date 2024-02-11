برعاية الشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني وحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي وكبار القادة، انطلقت فعاليات تمرين مراكز قيادة الحرس الوطني «CPX نصر 19»، في مركز العمليات بالرئاسة العامة للحرس الوطني.

ونقل وكيل الحرس الوطني إلى المشاركين في التمرين تحيات قيادة الحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني، مؤكدا أهمية التمرين في صقل مهارات القادة في التخطيط ومواجهة الأزمات، وذلك عبر تنسيق الجهود وتنمية قنوات الاتصال وتطوير القدرات في تنفيذ المهام في الجانب الأمني والعسكري وتقديم الدعم والإسناد لجميع جهات الدولة بكفاءة عالية، للحفاظ على أمن الوطن في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه.

وأضاف ان التمرين الذي يعقد للمرة الأولى في مركز العمليات الجديد بالرئاسة العامة للحرس الوطني بإمكاناته المتطورة يسعى إلى تدريب قادة الحرس الوطني وهيئات الركن وقياس قدراتهم على التعامل مع الحالات الطارئة وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة وحل المعاضل المختلفة وتنفيذ المهام والواجبات حسب خطط العمليات لوحداتهم، وهو من التمارين الكبرى التي تقام سنويا في الحرس الوطني لرفع درجة الاستعداد والجاهزية القتالية.