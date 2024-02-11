المستفيدون من تأمين عافية نحو 200 ألف مواطن بتغطية تأمينية تصل إلى 15500 دينار

بتوجيهات من وزير الصحة د.أحمد العوضي، دشنت وزارة الصحة توزيع بطاقات التأمين الصحي «عافية» للشرائح المستفيدة من قانون 71 لسنة 2023، وذلك عبر 18 مركزا صحيا موزعة في مختلف أنحاء البلاد.

من جهته، أكد وكيل وزارة الصحة للخدمات الصحية الخارجية د.هشام كلندر أن توزيع بطاقات عافية يعد باكورة مشاريع وزارة الصحة المدرجة ضمن أول 100 يوم من برنامج عمل الحكومة 2024-2023.

وأوضح د.كلندر في تصريح على هامش بدء توزيع بطاقات عافية في مركز مبارك الحساوي الصحي في منطقة حطين، أن توزيع البطاقات يتم من خلال 18 مركزا صحيا موزعة على مختلف أنحاء البلاد.

وأشار د.كلندر إلى أن المستفيدين من تأمين عافية هم المواطنون المتقاعدون المسجلون بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بواقع نحو 160 ألفا، وقد تمت إضافة شرائح جديدة تطبيقا للقانون 71 لسنة 2023، وتشمل شريحة المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، والأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة الكويتية التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت 50 سنة ميلادية، والمطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة، ولا يقل عمرها عن 50 سنة ميلادية.

وبين د.كلندر أن الشريحة الجديدة المضافة تبلغ 40 ألف مستفيد، ليصل إجمالي المستفيدين من تأمين عافية نحو 200 ألف مستفيد، وبتغطية تأمينية تصل إلى 15500 دينار، لافتا إلى أن هناك ما يزيد على 400 مزود للخدمة، ما بين مستشفيات أو مراكز أو عيادات أو صيدليات تتبع القطاع الصحي الأهلي، تتولى تقديم الخدمات الطبية للشرائح المستفيدة من هذا التأمين.

هذا، وأشار إلى أن تفعيل البطاقة للشرائح المستفيدة الجديدة المستفيدة من خدمات التأمين يبدأ اعتبارا من 1 مارس المقبل.