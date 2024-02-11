نظّمت جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية يوما ترفيهيا لأعضائها ومنتسبيها، بالتعاون والتنسيق مع النادي الدولي الكويتي للسيارات، بحضور رئيس الجمعية عماد جواد بوخمسين وأمين سر الجمعية أحمد القلاف والرئيس التنفيذي للنادي الدولي الكويتي للسيارات عيسى حمزة الفيلكاوي وعائلات أعضاء ومنتسبي الجمعية من كل الفئات العمرية ومن الجنسين.

وقال أمين سر جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية أحمد القلاف: «تشرفنا بتنظيم يوم ترفيهي لمنتسبي الجمعية وعائلاتهم بالتنسيق مع النادي الكويتي للسيارات، موضحا أن هذه البادرة تبناها رئيس مجلس الإدارة عماد بوخمسين الذي بدوره أبدى اهتمامه وحرصه على المشاركة في هذا اليوم، حيث شهدت الفعالية منافسات في سباق السيارات بين أعضاء الجمعية والمنتسبين.

وأضاف: «رأينا الألفة وتجمع أهالي أعضاء ومنتسبي الجمعية في اجواء مناسبة، مؤكدا ان الجمعية حرصت على التنظيم انطلاقا من اهدافها الرامية نحو العمل في تقديم الافضل لمنتسبي ومحبي الرسالة الإنسانية الوطنية».

وأعرب القلاف، عن شكره لأعضاء النادي الدولي الكويتي للسيارات على التعاون وللرئيس التنفيذي للنادي عيسى حمزة الفيلكاوي على الدور والتنظيم، والشكر موصول لرئيس الجمعية عماد بوخمسين، مشيرا إلى أن الجمعية مستمرة بتقديم الافضل لاعضاء الجمعية من خلال تنظيم الفعاليات والانشطة المتنوعة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للنادي الدولي الكويتي للسيارات عضو مجلس إدارة جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية عيسى حمزة الفيلكاوي، ان اسرة النادي الدولي لسيارات الكارتنغ بالتعاون مع جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية، قامتا بيوم ترفيهي لاعضاء الجمعية بهدف تعزيز التواصل بين الأعضاء وتناول المواضيع ذات الصلة في رياضة السيارات والدراجات.

وأوضح أن أعضاء الجمعية حضروا سباق الفورمولا 4 الذي اقيم في الحلبة الرئيسية بمدينة الكويت لرياضة المحركات، حيث الاستمتاع بالمنافسة والتشويق ثم بعد ذلك تم الانتقال إلى حلبة الكارتنغ في مدينة الكويت للمحركات، إذ قاد أعضاء الجمعية هذا النوع من السيارات وقاموا بجولة داخل الحلبة.

وأكد الفيلكاوي ان تجمع الأعضاء ناجح بكل المقاييس، حيث حضره الكثير من الاسر ومنتسبي الجمعية، مضيفا: «كما شرفنا حضور رئيس الجمعية رئيس النادي الدولي للسيارات عماد بوخمسين في اجواء ترفيهية مميزة».

بدورها، وصفت شروق الهزاع مديرة العلاقات والتسويق في شركة وربة للتأمين، اجواء الفعالية بالروعة، مشيرة إلى انه يوم ترفيهي ممتع لاسيما بمشاركة الأهالي، مؤكدة أنها تشجع على هذا الفعاليات الترفيهية الهادفة إلى تعزيز الألفة والتواصل بين أعضاء ومنتسبي جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية.