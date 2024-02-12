

برعاية وحضور وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية د.نورة المشعان، تنطلق في الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم 12 الجاري الورشة الدولية التاسعة لصحة وسلامة الهياكل الانشائية CHSM-9، والتي تنظها جمعية المهندسين الكويتية بالشراكة مع جمعية مراقبة صحة وسلامة الهياكل المدنية SCSHM بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وتستمر حتى يوم الأربعاء 14 الجاري.



يشارك في الورشة 5 متحدثين رئيسيين من المتخصصين عالميا، وتعرض فيها تجارب محلية مميزة في استدامة الهياكل الانشائية في الكويت، والورشة خطوة أولى للعمل على تطوير مراقبة إنشاء وبناء الهياكل المدنية وخاصة مشاريع البنية التحتية وإطلاق كود خاص للزلازل بالكويت.