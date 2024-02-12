

أعلنت شركة (Joby Aviation)، وهي شركة تقوم بتطوير طائرات كهربائية مخصصة لخدمات الركاب التجارية، توقيع اتفاقية مع «هيئة الطرق والمواصلات» في دبي (RTA) لإطلاق خدمات التاكسي الطائر في الإمارة بحلول أوائل 2026، فيما تستهدف الشركة إطلاق العمليات الأولية في 2025.



وتمنح الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، شركة «جوبي» الحق الحصري لتشغيل سيارات الأجرة الجوية في دبي لمدة ست سنوات، وفق بيان صادر عن الشركة.



وأشار جوبن بيفيرت المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن الاتفاقية توفر جميع المكونات الـ 3 المطلوبة لإطلاق خدمة التاكسي الطائر بنجاح، والتي تشمل وجود مسار محدد للعمليات، وبنية تحتية في وضع جيد يدعمها شركاء متخصصون، وطائرات تتمتع بالقدرة والمدى المطلوبين لتقديم رحلات هادفة.



وعرضت طائرة «جوبي» لأول مرة في المنطقة خلال القمة العالمية للحكومات، وهي مصممة لنقل طيار و4 ركاب بسرعة تصل إلى 200 ميل في الساعة. من المتوقع أن يستغرق الوصول من المطار الدولي إلى نخلة جميرا 10 دقائق مقارنة بـ 45 دقيقة بالسيارة.



إلى ذلك، وقعت «جوبي» المدرجة في بورصة نيويورك وجمعت أكثر من ملياري دولار من التمويل حتى الآن، بما في ذلك استثمارات من «تويوتا»، و«دلتا إيرلاينز»، و«إس كي تيليكوم»، و«أوبر»، و«بايلي غيفورد»، اتفاقية مع «سكاي بورتس»، التي ستقوم بتصميم وبناء وتشغيل 4 مواقع أولية للمراسي العامودية (vertiport) في جميع أنحاء دبي.



وستعمل هيئة الطرق والمواصلات و«جوبي» و«سكاي بورتس» الآن على مجموعة واسعة من الموضوعات، بدءا من تصميم رحلة العملاء إلى إشراك أصحاب المصلحة ودمج خدمات جوبي في شبكة النقل العام الأوسع في دبي.



وأعلنت «جوبي» مؤخرا أنها ستشارك في مجموعة صناعة المركبات الذكية والمستقلة «سافي» (SAVI) التي أنشأها جهاز أبوظبي للاستثمار، كجزء من استكشاف عمليات أوسع في جميع أنحاء الإمارات.



في نوفمبر 2023، أصبحت طائرة «جوبي» أول سيارة أجرة كهربائية تحلق في مدينة نيويورك، وذلك بعد بدء الإنتاج في مصنع الشركة الأول في كاليفورنيا في يونيو 2023 وتسليم أول سيارة أجرة كهربائية على الإطلاق إلى وزارة الدفاع الأميركية في سبتمبر 2023.