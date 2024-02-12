أسامة دياب



من منطلق حرص سفارة دولة الامارات على إبراز الموروث الشعبي والسياحي لدولة الإمارات العربية المتحدة، شاركت السفارة في الملتقى العالمي للشعوب بمقر جامعة الكويت وضم جناح السفارة دائرة السياحة والآثار بالفجيرة ومؤسسة دبي لتسويق التجاري والسياحي ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، كما تم في الجناح عرض الزي الاماراتي الشعبي وابراز نجاح الدولة في تسجيل حرفة التلي وطبق الهريس ضمن قائمة «اليونسكو» للتراث غير المادي.



‏وقد عبر سفير دولة الامارات العربية المتحدة مطر النيادي عن سعادته بالمشاركة في هذا المعرض لإبراز الموروث الشعبي الإماراتي والتسويق للقطاع السياحي في الامارات، مؤكدا على حرص السفارة على المساهمة في مثل هذه الفعاليات الثقافية والتراثية.



‏ضم جناح السفارة عددا من الفعاليات الثقافية والسياحية والتراثية مثل: ركن الحرف والأعمال اليدوية كحرفة التلي وصناعة أدوات الزراعة والصيد التي تعكس حياة الأجداد في الماضي وعمل الحنة والأكلات التراثية وعرض الأزياء التراثية الإماراتية، وتضمن الجناح كذلك حضور شخصية مدهش ودانة وهما يرحبان بالزوار.