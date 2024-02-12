عقد مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية البرنامج التدريبي «تحليل وتوثيق البيانات» يشارك فيه عدد من منتسبي وكالة الأنباء القطرية (قنا).



والبرنامج، الذي يحاضر فيه كل من د.عبدالله بدران وابتهال المزيني وهنادي السنافي من مركز المعلومات والأبحاث في وكالة «كونا»، يتضمن التعرف على طبيعة عمل المركز وأقسامه.



ويتناول البرنامج التدريبي الذي يستمر حتى 15 الجاري مهام قسم المعلومات وأهدافه وعمليات التوثيق اليومية فيه، كما يستعرض دور قسم الكشاف التابع للمركز وأهدافه وآلية العمل وأرشفة المواد الإخبارية ومنهجية التوثيق.



وتتخلل البرنامج ورش عمل تطبيقية على المواد التوثيقية والتقارير والتحليلات الإخبارية التي تنشرها «كونا» وجولات تطبيقية في مركز المعلومات والأبحاث بأقسامه علاوة على زيارة ميدانية إلى مركز البحوث الكويتية.



ويعتبر مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية، إذ قدم مئات البرامج التدريبية في مجالات إعلامية مختلفة، ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانيات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني.