آلاء خليفة



أعلنت عميد كلية الطب بالوكالة بجامعة الكويت د.منى الأحمد، أن كلية الطب قد أتمت استعدادها لعقد الاجتماع السابع والثلاثين للجنة عمداء كليات الطب بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس تعاون الخليج العربي في رحاب جامعة الكويت، تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي، وذلك يوم الخميس الموافق 15 الجاري.



وأعلنت د.منى الأحمد أن اللجنة ستناقش العديد من القضايا المهمة والمدرجة على جدول الأعمال، موضحة أن أهمية هذا الاجتماع تأتي انطلاقا من التعاون المشترك بين الأشقاء العمداء في كثير من القضايا ومنها التعليم والصحة والتبادل الطلابي، وأيضا لتبادل الأفكار والمقترحات التي من شأنها تطوير ورفع مستوى العملية التعليمية فضلا عن خلق أجيال من الأطباء المسلحين بالعلوم الطبية والإمكانيات البحثية المميزة.