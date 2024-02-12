نخطو خطوات متسارعة نحو الانفتاح على الهيئات ومنظمات الصحة الإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف الإنسانية والإغاثية

الاتحاد كثّف تحركاته منذ بدء العدوان الإسرائيلي لدعم الشعب الفلسطيني من خلال سلسلة من الإجراءات العملية

أكثر من 10 ملايين استفادوا من مشروعات لجنة الإغاثة والطوارئ التابعة للاتحاد في عدد كبير من الدول



عبدالكريم العبدالله



استعرض الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب د.أسامة رسلان الأدوار المهنية والإغاثية للاتحاد وسط محيط عربي وإقليمي مضطرب.



وأعلن رسلان، في حوار خاص لـ «الأنباء»، عن مشاركته في الموسم الثقافي للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية (أكملز) المنعقد في الكويت بورقة عمل حول «اللغة العربية العلمية كما امتلكها أسلافنا»، حيث تتناول هذه الورقة أزمة ترجمة المصطلحات الطبية التي باتت من الموضوعات الملحة خلال الآونة الأخيرة، وأهمية معرفة المصطلحات الطبية وسبل النهوض باللغة العربية العلمية.



وأكد أن الاتحاد أعاد تفعيل لجنة التعريب بعد أن اختار الاتحاد الطبيب الكويتي الأمين العام للاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان ورئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للوقاية من السرطان (كان) د.خالد الصالح رئيسا للجنة، في إطار دعم تعريب الطب بالبلاد العربية واعتزازا بلغتنا العربية، وفيما يلي تفاصيل الحوار:



حدثنا عن نشأة اتحاد الأطباء العرب، وما الأهداف التي يسعى لتحقيقها؟



٭ اتحاد الأطباء العرب هو كيان عربي إقليمى تأسس عام 1962، ويضم في عضويته 21 نقابة وجمعية طبية عربية ومنها الجمعية الطبية الكويتية بغرض المساهمة في الارتقاء بالمستوى المهني للطبيب العربي، إضافة إلى خدماته في تحسين الأوضاع الصحية والإنسانية في الوطن العربي، فضلا عن دوره في التدريب والبحث العلمي، من خلال تنظيم ورعاية للمؤتمرات والمناسبات العلمية المختلفة.



ويتكون المجلس الأعلى للاتحاد من الأمين العام وأمين الصندوق ورئيس المجلس الأعلى وأمين عام مساعد عن كل دولة من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى النقيب وعضو آخر من كل نقابة أو جمعية طبية من الدول الأعضاء، وتجتمع الأمانة العامة والمجلس الأعلى للاتحاد مرتين سنويا.



والاتحاد هو العضو العربي الوحيد ضمن أكثر من 45 منظمة وهيئة عالمية يتكون منها التجمع الصحي العالمي Global Health Cluster التابع لمنظمة الصحة العالمية، كما أنه عضو مراقب في جامعة الدول العربية.



الموسم الثقافي



لديكم مشاركة في الموسم الثقافي للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية المنعقد بالكويت.



٭ ستتم المشاركة في الموسم الثقافي بورقة عمل حول «اللغة العربية العلمية كما امتلكها أسلافنا»، عبر استعراض ما قام به علماء العرب الأوائل الذين أثروا الحضارة الإنسانية بشتى فروعها ومجالاتها، وكانت كل منجزاتهم باللغة العربية ثم ترجمت إلى معظم لغات العالم، كما سيتم التطرق إلى أزمة ترجمة المصطلحات الطبية التي باتت من الموضوعات الملحة خلال الآونة الأخيرة وأهمية معرفة المصطلحات الطبية وسبل النهوض باللغة العربية العلمية.



وتتناول المحاضرة أيضا دور اتحاد الأطباء العرب في الحفاظ على اللغة العربية والجهود التي قام بها منذ تأسيسه عام 1962، ودوره الريادي والمحوري في إصدار المعجم الطبي الموحد باللغة العربية لعدة طبعات وتشكيل لجنة معنية لهذا الغرض، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومجلس وزراء الصحة العرب، إضافة إلى الإشادة بالجهود التي يقوم بها المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية.



أزمة الترجمة



في سياق حديثكم عن أزمة ترجمة المصطلحات الطبية، ما تحركات اتحاد الأطباء العرب نحو حشد الجهود اللازمة لـ «تعريب الطب»؟



٭ أعاد الاتحاد تفعيل لجنة تعريب العلوم الطبية، وذلك ضمن رسالة اتحاد الأطباء العرب في إطار دعمه لتعريب الطب في البلاد العربية واعتزازا بلغتنا العربية.



وتضم اللجنة التي يترأسها د.خالد الصالح ود.قاسم سارة رئيس قسم الترجمة في منظمة الصحة العالمية سابقا مقرر عام اللجنة، وعضوية 15 متخصصا، وهم: د.محمد الشطي، د.يوسف بركات، د.محمد قادري من سورية، د.محمد الحملاوي، د.محمد البتانوني، د.خالد عمارة، د.عصام السيد من مصر، د.صالح بلعيد، د.إسماعيل اروينه من الجزائر، د.عبداللطيف عبيد، د.أحمد ذياب من تونس، د.أمين كشميري من المملكة العربية السعودية، د.مرزوق يوسف الغنيم من الكويت، د.عبدالله الصاعدي من اليمن، د.ادريس أبوالحسن من المغرب، وجميعهم من الكفاءات المعنية بالتعريب من الدول العربية، بعد القرار الصادر من الاتحاد بتفعيل نشاط لجنة التعريب. وقد قام الاتحاد بهذه الخطوة بناء على نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وفي إطار دعمه لتعريب الطب في البلاد العربية، باعتباره السبيل نحو نهضة علمية طبية عربية.



ما أهداف اللجنة العربية لتعريب العلوم الطبية؟



٭ الهدف الرئيسي للجنة تعريب الطب بالاتحاد يتمثل في تدريس العلوم الطبية باللغة العربية بالبناء على الإنجازات التي تحققت من قبل، والعمل على مواصلة إحراز المزيد منها، من خلال التعاون مع المؤسسات ذات الصلة بالتدريس الطبي والصحي والمؤثرين في اتخاذ القرارات، كما وضع أعضاء اللجنة عددا من الأهداف التكتيكية لتحقيقها على المدى القصير، ومنها بناء جسور قوية للتواصل وعقد الشراكات مع المؤسسات المعنية بالتدريس باللغة العربية، والتواصل مع المتخصصين بالذكاء الاصطناعي ووزارات الإعلام، وتفعيل الحملات الإعلامية حول أهمية القضايا ذات الصلة بالتعليم باللغة العربية.



ومن بين الأهداف أيضا، رفع مستوى الترجمة والتعريب، والتثقيف الصحي باللغة العربية المفهومة، وأيضا تفعيل الاستفادة من التراث العربي في المجالات الطبية والصحية.



ماذا عن دور الاتحاد مع الاتحادات والروابط الطبية العربية؟



٭ تحت مظلة الاتحاد نحو 26 رابطة طبية عربية وتعمل لجنة الروابط الطبية العربية بالاتحاد على إعادة تفعيل الروابط الطبية العربية، ودعم فعالياتها وأنشطتها بالشكل اللازم والمطلوب من أجل تعزيز حضورها والقيام بدورها في خدمة الطبيب والمجتمع العربي والتكامل والتواصل الفعال بين الروابط الطبية في مختلف التخصصات، وقد شهد العام الماضي تدشين الرابطة العربية لمكافحة التدخين والرابطة العربية لمكافحة العدوى وإنشاء رابطة عربية للجراحة الصدرية.



ما أوجه وشكل التعاون بين الاتحاد وغيره من المنظمات الأخرى؟



٭ هناك تعاون فعال ومثمر ومستمر بين المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية وغيره من المؤسسات المعنية من جهة، واتحاد الأطباء من جهة أخرى، من اجل الارتقاء بالممارسة المهنية الطبية والتنمية المهنية المستدامة، والرعاية الصحية في مختلف دول الإقليم.



كما يخطو الاتحاد خطوات متسارعة نحو الانفتاح على الهيئات ومنظمات الصحة المحلية والإقليمية والدولية، في سبيل تحقيق أهدافه الإنسانية والإغاثية، علاوة على أدوار التنمية المهنية التي يضطلع بها.



ويعمل «الأطباء العرب» بشكل مستمر على تعزيز الشراكة والتعاون بينه وبين غيره من المنظمات ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرزها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعية الأوروبية للتغذية، والاتحاد الدولي لمكافحة العدوى، والرابطة العربية لسلامة المرضى، والهلال الأحمر المصري، وغيرها من المنظمات والهيئات ذات الصلة.



كما أن الاتحاد على تواصل دائم مع جامعة الدول العربية ممثلة في إدارة المنظمات والاتحاد العربية، بالشكل الذي يسهم في خدمة المجتمع العربي وتقديم الرعاية الصحية له.



كيف يسهم الاتحاد في تطوير الأداء المهني والعلمي للأطباء العرب؟



٭ للارتقاء بالأداء المهني والعلمي للأطباء والعاملين في حقل الرعاية الصحية في الوطن العربي، فقد أنشأ اتحاد الأطباء العرب المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة (معتمد) عام 2005، لتقديم البرامج التدريبية الطبية المهنية غير الأكاديمية وغير التقليدية.



ويقدم المعهد العربي أكثر من 20 دبلومة وبرنامجا تدريبيا في مختلف التخصصات، إضافة إلى عدد كبير من الدورات التدريبية المتخصصة في العديد من المجالات الطبية والصحية في الوطن العربي.



ويتعاون المعهد مع العديد من الجهات العربية والدولية في تقديم هذه الدبلومات، ومنها: الجمعية الأوروبية للتغذية العلاجية، والجمعية الأوروبية لجودة الرعاية الصحية، والهيئة الدولية للصليب الأحمر، والرابطة العربية لجراحة العظام، والجمعية المصرية لمكافحة العدوى، والزمالة المصرية لطب الأسرة.



الدبلومات المهنية



ما أبرز الدبلومات المهنية التي يقدمها المعهد العربي «معتمد»؟



٭ دبلوم مكافحة العدوى ـ دبلوم إدارة المستشفيات ـ دبلوم طب أسرة ـ دبلوم إصلاح وإطالة تشوهات العظام ـ دبلوم جودة الرعاية الصحية ـ دبلوم التغذية العلاجية ـ دبلوم سلامة المرضى ـ دبلوم إدارة الأزمات والكوارث الطبية ـ دبلوم الطب الرياضي.



ومن الدبلومات المهنية المستحدثة بمعهد معتمد، تدشين الدبلوم المهني في سونار الجهاز الحركي والعصبي، إضافة إلى البرامج التدريبية غير الأكاديمية، التي تمثل أهمية للارتقاء بمستوى الأداء وخدمات القطاع الصحي في الوطن العربي.



وفي سبيل تطوير الأداء المهني للأطباء العرب، ساهم الاتحاد أيضا في تدشين «الهيئة العربية لاعتماد الشهادات المهنية»، والتي تسعى إلى مراجعة وتقييم المحتوى العلمي للشهادات المهنية والبرامج التدريبية التخصصية والدبلومات التي يحصل عليها الأطباء العرب والصادرة عن المؤسسات المهنية والتعليمية داخل الوطن العربي وخارجه، وكذلك المؤتمرات العلمية التي تعقدها هذه المؤسسات وتحديد عدد الساعات المعتمدة.



مع التنمية المهنية، ما الأدوار الأخرى للأطباء العرب؟



٭ يقوم الاتحاد بأدوار إغاثية وإنسانية عديدة، حيث تقوم لجنة الإغاثة والطوارئ، وتعد من أبرز الهيئات التابعة للاتحاد التي تأسست عام 1996، بالتدخل السريع في حالات الكوارث والأزمات الإنسانية. وتعمل اللجنة من خلال ثلاثة محاور رئيسية، هي:



ـ المحور الصحي: ويشمل القوافل الطبية وإنشاء المستشفيات والوحدات الصحية بالأماكن التي تفتقد الخدمات الصحية.



ـ المحور الإغاثي: ويشمل المشروعات الموسمية كمشروعات مكافحة الجوع (رمضان والأضاحي)، إضافة إلى توفير الكساء وتوزيع أدوات التدفئة على اللاجئين والنازحين.



ـ المحور التنموي: ويشمل توفير المياه الصالحة للشرب من خلال حفر الآبار الارتوازية والسطحية.



وبلغ عدد المستفيدين من مشروعات اللجنة أكثر من 10 ملايين مستفيد في عدد كبير من الدول.



العدوان الصهيوني



على صعيد العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ما الأدوار التي قام بها الاتحاد لنجدة وإغاثة غزة؟



٭ كثف اتحاد الأطباء العرب على مستوى لجانه ومراكزه من تحركاته منذ بدء العدوان الإسرائيلي لدعم الشعب الفلسطيني، وهو ما تجسد في سلسلة من الإجراءات العملية لنجدة الأشقاء في فلسطين.



وتنوعت أشكال دعم الاتحاد ومقره القاهرة للفلسطينيين بين حشد جهود الاتحادات والروابط والنقابات المهنية العربية، وتوحيد موقفها، مرورا بإعداد وتسيير قوافل إغاثية إنسانية تضمنت مواد إغاثية وطبية والقيام أيضا بكل الأدوار الإغاثية الممكنة للوقوف بجوار المواطن الفلسطيني.



وإزاء ما أعلنته منظمات أممية من خروج معظم مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة وتوقفها عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي لمحيطها، أصدرنا أكثر من بيان صحافي طالبنا فيها المجتمع الدولي بسرعة التحرك من أجل إدخال الوقود والمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات من أجل إعادتها للعمل، وتوفير حماية أممية لتأمين عودة الأطقم الطبية إلى مستشفيات القطاع، والعمل على ضرورة التحرك لتثبيت وقف إطلاق النار، ووقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال. وهنا يجب أن أشيد بالأداء البطولي للأطقم الطبية في فلسطين، التي ضربت، والعاملون في المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية في القطاع، أروع المثل في التضحية لإنقاذ حياة الجرحى والمصابين وسط ظروف بالغة السوء.