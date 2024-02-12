قالت هيئة أسواق المال إن جميع الإفصاحات المتعلقة بالشركات المدرجة، وعمليات التداول على أسهم تلك الشركات تقع تحت رقابة الهيئة، وأنها محط نظر ومتابعة وفحص دقيق وفوري من قبلها.



وذكرت الهيئة في تنويه على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أنها تقوم بإجراءاتها الداخلية بشكل فوري تجاه أي مخالفة للقانون رقم 7 لسنة 2010، أو لائحته التنفيذية والتي من شأنها الإضرار بمصالح المساهمين والمتداولين أو السوق بشكل عام.



وذكرت: «وعليه، فإنه لا مجال للعبث في ظل تلك الإجراءات، كما يرجى من الجميع توخي الدقة، والاطلاع على الأحكام واللوائح المنظمة لعمليات الإفصاح وقرارات مجلس التأديب الصادرة بشأن حالات مشابهة قبل اتهام الهيئة بالغياب عن ممارسة دورها الرقابي»، وبينت أن رقابتها على الإفصاحات المنشورة تأتي بشكل لاحق لنشرها، وأن مسؤولية الإفصاح وصحته وتوقيته تقع على عاتق الشركة المدرجة.