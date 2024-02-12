شريف حمدي



شهدت جلسة بورصة الكويت أمس مجموعة من المحفزات الاستثنائية التي جاءت متزامنة لتغلق جميع المؤشرات في المنطقة الخضراء ليحلق السوق الأول فوق مستوى الـ 8 آلاف نقطة مجددا، بإجمالي مكاسب سوقية بلغت 458 مليون دينار، وارتفعت القيمة السوقية لتتجاوز 43.3 مليار دينار، وتجاوزت السيولة المتداولة مستوى الـ 80 مليون دينار.



وحفز التداولات أمس ارتفاع مكونات السوق الأول إلى 33 شركة بدلا من 31 بعد ترقية كل من البنك الأهلي الكويتي وشركة الصالحية العقارية وشركة الاتصالات الكويتية STC وخروج شركة واحدة من المؤشر، وهو ما رفع القيمة السوقية لسوق الأسهم القيادية بنحو 1.7 مليار دينار من 33.88 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 35.59 مليار دينار بنهاية تداولات أمس.



وسجل سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) معدلات سيولة قياسية خلال الجلسة تجاوزت 26 مليون دينار بنسبة 32% من إجمالي السيولة المتداولة في السوق.



ويظهر الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم للاندماج بطريق الضم بين «بيتك» والأهلي المتحد الكويت أن يوم حيازة السهم هو الأربعاء 14 فبراير الجاري وتداول السهم دون استحقاق الخميس 15 فبراير، وتاريخ الاستحقاق 19 فبراير فيما سيكون يوم التنفيذ/ التبادل 22 الجاري.



وتفصيليا، ارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنهاية جلسة أمس إلى 35.6 مليار دينار تشكل 82.2% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة الكويت البالغ 43.3 مليار دينار، وبهذا الإقفال تكون القيمة الرأسمالية ارتفعت بنحو 458 مليون دينار بما نسبته 1.06%.



واستقطبت اسهم سوق النخبة أكثر من 60 مليون دينار من سيولة أمس بنسبة 75% من إجمالي السيولة البالغة أمس 80.4 مليون دينار بارتفاع نسبته 5% مقارنة بجلسة اقفال الاسبوع الماضي والبالغة 75.5 مليون دينار.



وحظي سهم «بيتك» بـ 32.3% من إجمالي التدفقات النقدية بجلسة أمس بواقع 26 مليون دينار، تلاه سهم ايفا بـ 7.5 ملايين دينار، ثم سهم المباني بـ 4.2 ملايين دينار، ثم سهم الوطني بـ 3.7 ملايين دينار، وسهم اجيليتي بـ 3.1 ملايين دينار.



وشهدت احجام التداول انخفاضا نسبته 1.2% بإجمالي كميات اسهم متداولة 243 مليون سهم مقابل 246 مليون سهم في آخر جلسة تداول الأسبوع الفائت، وجاء سهم «بيتك» بصدارة الأكثر تداولا بـ 33 مليون سهم، تلاه «ايفا» بـ 16.9 مليون سهم، ثم «فيوتشر كيد» بـ 13.8 مليون سهم.



وقادت 9 قطاعات سوق الأسهم للارتفاعات أمس، تصدرها قطاع الخدمات الاستهلاكية بـ 2.4% مكاسب للمؤشر الوزني للقطاع، تلاه قطاع الصناعة بـ 1.5%، وقطاع البنوك



بـ 1.3%، وهي ذات النسبة لقطاع العقار.



وارتفعت القيمة السعرية لأسهم 70 شركة، مقابل تراجعها لأسهم 47 شركة، واستقرارها لأسهم 6 شركات، ولم يجر التداول على اسهم 26 شركة.



وانهت جلسة أمس تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بتحقيق السوق الأول 96.5 نقطة بنسبة 1.2% ارتفاعا ليصل المؤشر إلى 8058 نقطة مستعيدا مستوى الـ 8 آلاف مجددا، كما ارتفع المؤشر الرئيسي 24.3 نقطة بنسبة 0.4% ليصل إلى 5943 نقطة، ليرتفع المؤشر العام لبورصة الكويت إلى 7333 نقطة بإضافة 77.5 نقطة للمكاسب السابقة بنسبة 1.07%.



وتعيش بورصة الكويت حالة من الانتعاش خلال الفترة الحالية مع توالي افصاحات الشركات والبنوك للنتائج المالية الختامية لعام 2023، مصحوبة بتوصيات مجالس الادارات بتوزيعات نقدية ومنحة، تعتبر بمنزلة القاطرة التي تجر السوق في الاتجاه الصاعد بالفترة الحالية وحتى انتهاء موسم الحصاد.