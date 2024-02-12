كشفت بيانات رسمية صادرة عن الحكومة اليابانية، أن الكويت صدرت نفطا إلى اليابان خلال ديسمبر 2023 بنحو 5.92 ملايين برميل، أي 7% من إجمالي ورادات اليابان النفطية، مقارنة بكميات بلغت 8.11 ملايين برميل خلال الفترة نفسها من 2022، حيث تراجعت الكميات بنسبة 27%.



وعلى صعيد دول الخليج، فقد شهدت واردات اليابان من النفط الخام لدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا بنسبة 12.8%، بمقدار 10.95 ملايين برميل، خلال شهر ديسمبر 2023، حيث بلغ إجمالي صادرات الدول الخليجية من النفط إلى اليابان في ديسمبر الماضي، نحو 74.51 مليون برميل، مقارنة بـ 85.46 مليون برميل من النفط خلال الفترة نفسها من عام 2022.



واقتنصت المملكة العربية السعودية 44% من إجمالي واردات اليابان من النفط، لتكون أكبر مورد للنفط، حيث بلغ ما صدرته المملكة من النفط بنحو 36.22 مليون برميل، مقارنة بالفترة المماثلة من العام قبل الماضي البالغة 37.57 مليون برميل، والتي كانت تمثل 41% من إجمالي واردات اليابان من النفط.



واستحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على 34% من واردات النفط اليابانية، حيث بلغت كميات شهر ديسمبر الماضي 33.42 مليون برميل، بنسبة تراجع بلغت 16.45%.



واستقبلت اليابان كميات نفط من دولة قطر بنحو 3.45 ملايين برميل خلال شهر ديسمبر2023، وبلغت نسبة حصتها 4.2%، بينما صدرت كميات بنحو 3.95 ملايين برميل بشهر ديسمبر من العام 2022، متراجعة 12.65% عن العام السابق.



وصدرت سلطنة عمان إلى اليابان كميات من النفط بنحو 998 ألف برميل خلال شهر ديسمبر من عام 2023، بينما بلغ واردات النفط العماني لليابان في شهر ديسمبر 2033، نحو 477 ألف برميل.



وأما عن مملكة البحرين لم تصدر نفطا إلى اليابان، علما أن صادرات الشهر نفسه من العام قبل الماضي بلغت 1.94 مليون برميل في شهر ديسمبر من العام الماضي.



وأوضحت البيانات اليابانية أن إجمالي واردات النفط بدولة اليابان تراجعت خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، إلى 82.4 مليون برميل، بينما بلغت كمية وارداتها بالشهر المقابل من عام 2022، بنحو 91.72 مليون برميل، لتتراجع الواردات النفطية 10.16%.