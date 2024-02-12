بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إثر العمل الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد ضابط من منتسبي القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أثناء أداء مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويدخله فسيح جناته وأن يلهم أسرته جميل الصبر وحسن العزاء، مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي المشين.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إثر العمل الإرهابي الذي تعرض له عدد من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية أثناء أداء مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة والذي أسفر عن استشهادهم وإصابة آخرين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويدخلهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي المشين.