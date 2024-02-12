استقبل سمـــو الشيــخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف الملك جيغمي كيسار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان الصديقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله والمستشار بالديوان الأميري محمد أبو الحسن ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل.



كما بعث سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس آية الله د. سيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



وبعث سمو الشيـخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس نجيب بوكيلة رئيس جمهورية السلفادور الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية السلفادور الصديقة.



وبعث سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أذربيجان الصديقة.



من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته إثر العمل الإرهابي الذي تعرض له عدد من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية أثناء أداء مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة والذي أسفر عن استشهادهم وإصابة آخرين.



كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح ببرقية تعزية إلى الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته إثر العمل الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد ضابط من منتسبي القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أثناء أداء مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.