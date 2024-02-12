عبدالكريم العبدالله



اعتمدت وزارة الصحة كشوفات المستحقين لتظلمات «مكافآت الأعمال الممتازة»، بعد الانتهاء من حصرهم، والذين بلغ عددهم ما يقارب 6000 موظف.



وذكرت مصادر صحية، في تصريح لـ «الأنباء»، انه سيتم إيداع المبالغ في حسابات المستحقين خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل على أبعد حد. وأفادت المصادر بأن لجنة النظر في تظلمات مكافآت الأعمال الممتازة قامت بمجهود كبير من خلال فرز جميع التظلمات والتدقيق عليها، واستبعدت جميع التظلمات المخالفة للشروط.



وأشارت المصادر إلى أن شروط تقديم تظلمات الأعمال الممتازة هي: ألا تقل خدمة الموظف المرشح للحصول على المكافأة عن سنة ميلادية تبدأ من 1 يناير 2023 حتى 31 ديسمبر 2023 في وزارة الصحة، فضلا عن ألا يكون الموظف قد وقعت عليه عقوبة تأديبية خلال عام 2023، وألا يكون الموظف قد تجاوز مدة إجازاته المرضية خلال العام 2023 مدة 15 يوما عدا دخول المستشفى، فضلا عن أن تكون مدة المزاولة الفعلية لعمل الموظف خلال السنة الميلادية «70% من عدد أيام النوبة للعاملين في هذا النظام، كل حسب نظام النوبة الخاضع لها»، فضلا عن 180 يوم عمل فعلي لباقي الفئات الأخرى. ولفتت إلى انه يجب أن يكون الموظف معينا على درجة جدول المرتبات العامة، كما تحسب مدة المزاولة الفعلية بعد استبعاد مدة الانقطاع ـ الوقف عن العمل ـ التفرغ بكل أنواعه والبعثات والإجازات أيا كان نوعها او مدتها ـ أيام العطل الرسمية والجمع والراحات، عدا الإجازات المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى فقط.