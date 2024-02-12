محمد الدشيش



برعاية وحضور الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية فاضل الدوسري، نظمت الشركة بالتعاون مع النادي البحري الكويتي مسابقتها التاسعة لصيد أسماك الكنعد في نادي الفحيحيل البحري وبمشاركة 195 متسابقا من الكويت والسعودية والبحرين والإمارات، واستمرت المسابقة من فجر السبت حتى الساعة 8 مساء، وأسفرت عن 38 ثلاجة من الأسماك. وقال الدوسري اشكر المشاركين وأهنئ الفائزين، لافتا إلى أنها المسابقة التاسعة، ونأمل في الأعوام المقبلة أن يكون المشاركون اكثر والصيد أكبر، ونعدكم بمضاعفة الجوائز.



وحصل على المركز الأول فريق «اوركت» وفاز بـ 2000 دينار، وكان المركز الثاني من نصيب فريق «فيشنو 3» وحصل على 1500 دينار، فيما نال المركز الثالث فريق «وجه الخير» وحصل على مبلغ 1000 دينار، فيما كان المركز الرابع لـ «ماركيل 2 الكويت» وحقق 700 دينار، وحل خامسا فريق «كارت كاش» وفاز بـ 500 دينار، كما تم تخصيص مبلغ 100 دينار لأكبر سمكة كنعد في المسابقة وأربع جوائز للجمهور قيمة كل منها 50 دينارا.



وقام فاضل الدوسري ونائبة نواف الخلف بتوزيع الجوائز على الفائزين وتكريم اصغر مشارك وهو سيد حيدر، بالإضافة إلى تكريم المشاركين من الدول الخليجية بدروع تذكارية.



وفي هذا السياق، ذكر احد المشاركين من مملكة البحرين المتسابق عباس بوعباس انه شارك في عدة مسابقات خليجية، وهذه أول مشاركة له بالكويت ولم أجد تنظيم افضل من ذلك في ظل وجود 200 متسابق تقريبا.



بدوره، قال المتسابق البحريني علي رضا: شاركنا في عدة مسابقات خليجية ولم يتجاوز عدد المشاركين 30 متسابقا، ولكن هذه المسابقة الأعداد فاقت التوقعات والتنظيم كان على أعلى مستوى، ونحن على استعداد للمشاركة في أي مسابقة مقبلة.



من جانبه، قال مشرف نادي الفحيحيل البحري علي الهلالي: أشكر الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية لتنظيم المسابقة وحضوره، كما أشكر جميع المشاركين. ونأمل أن تكون المسابقة القادمة أفضل.