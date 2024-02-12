ثامر السليم



انطلق مؤتمر الكويت الدولي للصيدلة الثامن في مركز المؤتمرات بجامعة الكويت تحت شعار «التطورات في اكتشاف الأدوية وتوصيلها والصيدلة السريرية: كن ملهما» بمشاركة خبراء دوليين لعرض آخر الأبحاث والتطورات العلمية في مجالات العلوم الصيدلانية الأساسية والسريرية.



وفي هذا الصدد، قال مدير جامعة الكويت بالإنابة وراعي المؤتمر د.مشاري الحربي إن المؤتمر يأتي انطلاقا من حرص الجامعة ممثلة بكلية الصيدلة على مسؤولياتها تجاه المجتمع وتماشيا مع خطتها الطموحة التي تبنتها منذ نشأتها في دعم التوجه نحو تطوير المجتمع والتعليم الطبي والسعي للوصول إلى أرقى الخدمات الصحية لمواطني دولة الكويت، مشيرا إلى ان هذه المؤتمرات هي منصة مهمة وبارزة لتبادل المعرفة وتوثيق التعاون بين الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين في مجال علوم الصيدلة، كما يمكن تقديم أحدث الابتكارات والمستجدات في اكتشاف الأدوية وتوصيلها من خلال هذا المؤتمر، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الحاصلة في الصيدلة السريرية والتحديات التي تواجه هذه المهنة الإنسانية.



ولفت إلى انه يسعدنا أن يكون لدينا 5 متحدثين إقليميين ودوليين متميزين من جامعات ومؤسسات عريقة في ألمانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى العديد من المتحدثين المحليين من جامعة الكويت ووزارة الصحة، من جهته، قال القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة بجامعة الكويت د.ميثم خاجه إنه من الملاحظ في الآونة الاخيرة أن مهنة الصيدلة تحظى بمزيد من الاهتمام وخاصة فيما يتعلق بدور الصيدلاني المهم بمختلف تخصصاته كجزء لا يتجزأ من فريق الرعاية الصحية والخبير في توفير احدث المعلومات القائمة على الادلة العلمية الرصينة.