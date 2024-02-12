انطلقت صباح أمس تحضيرات واستعدادات فرق إدارات النظافة في كل المحافظات لاحتفالات الأعياد الوطنية وجميع الأماكن والمواقع المخصصة لإقامة الأنشطة والفعاليات بمناسبة الذكرى الـ63 لعيد الاستقلال ويوم التحرير في ذكراه الـ 33 والتي ستستمر على مدى شهر فبراير الجاري.



وأعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن رفع استعداداتها للاحتفالات بالأعياد الوطنية بوضع خطة ميدانية تزامنا مع العيد الوطني الـ 63 والذكرى الـ 33 لعيد التحرير بتوفير آليات نظافة وحاويات في الأماكن والشوارع التي ستشهد احتفالات الأعياد الوطنية وعمال نظافة. وأكدت أن الخطة تتضمن إزالة أي نشاط يتم تنفيذه على أملاك الدولة دون ترخيص أو لم يلتزم أصحابه باشتراطات الترخيص، بالإضافة إلى أن الجهات الرقابية في البلدية ستكثف من حملاتها التفتيشية والتي تهدف إلى رصد وضبط الباعة الجائلين، مؤكدة أنه سيتم تحرير مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية لمن يتم ضبطهم ونظافة المرافق والشوارع والساحات العامة والميادين واجب وطني والحد من الظواهر السلبية المصاحبة للاحتفالات الوطنية.



من جانبه، نفذ فريق إدارة النظافة بمحافظة حولي حملة ميدانية للتأكد من جاهزية الشريط الساحلي في شواطئ البلاغات والمارينا مول والجزيرة الخضراء، إلى جانب توزيع الحاويات في الأماكن التي ستشهد الاحتفالات الوطنية.