

أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار رعايتها الذهبية لمعرض استارت أبس 2024، أول معرض للمبادرين ورواد الأعمال في الكويت، وتأتي هذه الرعاية ضمن تركيز الشركة على دعم هذه الشريحة من أصحاب الأعمال، وتعزيز حضورهم في السوق المحلي.



وفي هذا السياق، أشار ضابط أول العلاقات العامة والإعلام بالشركة مجرن اللوغاني إلى أن «الكويتية للاستثمار» تحرص على دعم المبادرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعتبر هذا التوجه ضمن مسؤوليتها المجتمعية، والاقتصادية لتعزيز دور المبادرين الكبير في تطوير الاقتصاد المحلي.



وأكد اللوغاني التزام «الكويتية للاستثمار» بتحقيق رؤية كويت 2035، التي تتضمن بين ركائزها دعم رواد الأعمال الكويتيين في بدء مشاريعهم الخاصة وأثناء تنفيذها، وذلك بما يتوافق مع إستراتيجية تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل العبء الواقع على ميزانية الدولة، مشير إلى أن آليات الشركة لدعم المبادرين في هذا الخصوص متعددة، ومستدامة.



ولفت إلى أن «الكويتية للاستثمار» شاركت ضمن رعايتها للمعرض في الندوات المقدمة بخبراء شكل طرحهم فرصة للمشاركين في المعرض من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتعرف إلى تجارب عملية تدعم مشوارهم الاستثماري، وتساعدهم في النهوض بأعمالهم الناشئة.



وذكر أيضا أن «الكويتية للاستثمار» قامت بالإضاءة على جميع الخدمات التي يمكن أن تحسن مسار المبادرين، وطرق الحماية الواجبة من المخاطر المرئية والمحتملة، مبينا أن دعم الشركة بهذا الشأن لن يتوقف عند الشق التعريفي والإرشادي، بل يتضمن أدوات مختلفة من شأنها تعزيز هذا القطاع ورفع كفاءته.