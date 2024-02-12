واصلت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية «بيتكوين» سلسلة المكاسب التي بدأتها من قاع شهر مارس الماضي عند 20 ألف دولار، لترتفع بنسبة 140% تقريبا خلال 11 شهرا.



وسجلت «بيتكوين» ارتفاعات متتالية، منذ الإعلان عن اقتراب موافقة «SEC» الأميركية على إطلاق 10 صناديق مؤشرات متداولة فورية على العملة المشفرة، إلا أنها تراجعت مجددا عقب الإعلان الرسمي عن الموافقة.



ووصلت «بيتكوين» إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من عامين وتحديدا منذ الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2021، لتصل لمستوى 48190 دولارا، وفقا لشركة بيانات العملات المشفرة «Coin Market Cap».



في هذه الأثناء، اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين نحو 9 مليارات دولار حتى يوم الخميس الماضي وسط ارتفاع أسعار العملة المشفرة، وبلغت التدفقات الداخلة 405 ملايين دولار ليوم أمس، وهو ثالث أكبر إجمالي منذ موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة على المنتجات الجديدة في أوائل يناير، وفقا لبيانات «بلومبيرغ». وكان صندوق «Bitcoin Trust GBTC» التابع لـ «Grayscale» هو الأكثر غرابة، حيث عانى من تدفقات خارجية تزيد على 101 مليون دولار لمواصلة سلسلة خسائره المتتالية. وتظهر البيانات أنه بدون احتساب GBTC، تبلغ التدفقات 8.56 مليارات دولار.



وكتب محلل بلومبيرغ، جيمس سيفارت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «X»: صافي التدفقات الوافدة يوم الجمعة الماضي كبير يزيد على 400 مليون دولار.



وأشار سيفارت إلى أن 8 من صناديق الاستثمار المتداولة العشرة التي بدأت التداول في 11 يناير «حصلت على أموال» يوم الخميس الماضي وأن صندوق Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) أصبح «رسميا» ثاني صندوق يتجاوز 3 مليارات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة بعد iShares Bitcoin Trust من بلاك روك.



وفي مذكرة للمستثمرين في وقت سابق من الأسبوع الماضي، توقعت بورصة العملات المشفرة «LMAX Digital» أن تتجاوز عملة بيتكوين 50000 دولار، لتصل إلى «أعلى مستوى سنوي جديد»، في حين كان المحللون الآخرون أكثر تفاؤلا.



ووفقا لـ «بلومبيرغ»، فإن اقتراب حدث «التنصيف»، والذي يأتي كل 4 سنوات تقريبا كان دافعا قويا للصعود، حيث من المقرر أن تنخفض مكافآت تعدين العملة المشفرة الأكثر قيمة إلى النصف.



ولا تزال عملة البيتكوين أقل بنحو 22000 دولار من المستوى القياسي الذي سجلته العملة المميزة في عام 2021، خلال فترة صعود في عصر الوباء مدعومة بالمال السهل.