

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء عملائه الفائزين في السحب الشهري لحساب «الدروازة»، وذلك عن أرصدة العملاء في شهر يناير. وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك، حيث ربحت الشيخة وفاء عقاب مالك الصباح الجائزة الكبرى بقيمة 10 آلاف دينار، إضافة إلى 10 رابحين، لكل منهم 1000 دينار، وهم: منتصر تيرياث ماجد، أحمد عبدالله صالح محمد، ليلى عباس أحمد الصيرفي، فيصل إبراهيم عبدالعزيز الرميح، هدى ناصر حجي المشموم، عبدالله أحمد سليمان الشرقاوي، سعود عبدالله مانع آل دريع، غدير غازي عيسى العون، يعقوب يوسف علي حسن، سامر عبدالحليم عبدالهادي.



وبهذه المناسبة، قال علي الصانع، مدير تطوير المنتجات، إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات في KIB: نشهد اليوم استمرار حملتنا المميزة والتي لا تزال تحقق نجاحا ملحوظا وإقبالا لافتا، إلى جانب كونها دافعا قويا يشجع العملاء على الادخار والتمتع بالمزايا والمكافآت مقابل مدخراتهم. وبهذه المناسبة يسرنا تهنئة كافة الرابحين في السحب الشهري لحساب «الدروازة»، كما نتمنى لكل عملاء الحساب فرصا أكبر للفوز في السحوبات الشهرية المقبلة. وأضاف: نسعى على الدوام إلى ابتكار كافة الحلول والمنتجات التي تمكننا من مكافأة عملائنا وتحقيق أعلى مستويات الرضى بينهم وكسب ثقتهم، وذلك من خلال العمل على تقديم أقوى تجربة مصرفية ترسخ علاقاتنا بهم وتلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم، وتناسب أسلوب حياتهم العصري، انطلاقا من شعارنا الأساسي، بنك للحياة.



كما أشار إلى أن KIB يواصل تبني نهج التوسع في حملاته المصرفية المصممة من أجل تشجيع العملاء على فتح حساب «الدروازة» رقميا عبر منصات البنك الإلكترونية، والتي تشمل منصة «KIB أونلاين» وتطبيق «KIB موبايل».