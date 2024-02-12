

وقعت العلامة التجارية لسيارات الطرق الوعرة JAECOO ومجموعة البابطين القابضة مذكرة تعاون، حيث تؤدي هذه الخطوة إلى تأسيس الشراكة الإستراتيجية بين الشركتين وتكون بمنزلة خطوة قوية لتعزيز وجود سيارات JAECOO في الشرق الأوسط.



وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الشركتان على توحيد جهودهما ودمج المزايا الخاصة بكل منهما لترويج وبيع سيارات JAECOO عالية الجودة للطرق الوعرة في الكويت، لتقديم تجربة خدمة ممتازة لعملائها باعتبارها مجموعة رائدة وذات تاريخ طويل، تعمل شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين في العديد من البلدان والمناطق حول العالم منذ تأسيسها في عام 1948، بالاعتماد على استراتيجيات متنوعة في قطاعات مختلفة كالسيارات والاستثمار والصناعة والتمويل، أحرزت مجموعة البابطين القابضة إنجازات ملحوظة في الكويت وحتى في سوق الشرق الأوسط مع العديد من العلامات التجارية العالمية للسيارات حول العالم.



ويوضح هدف التعاون الأولي الذي تم توقيع الاتفاقية عليه مع مجموعة البابطين القابضة تخطيط JAECOO طويل المدى لقنوات التوزيع المحلية وإيمانها الراسخ بالأهمية الكبيرة للسوق الكويتي.



بصفتها علامة تجارية جديدة للطرق الوعرة، فإن اسم JAECOO مستوحى من اندماج الكلمة الألمانية «Jäger» والكلمة الإنجليزية «Cool». يجسد هذا الاندماج كلا من الطرق الوعرة والتكنولوجيا، مع أكثر من عقد من الخبرة في المشروع المشترك، تلتزم المجموعة بفلسفة العلامة التجارية «نشأت من الكلاسيكية، متجاوزة الكلاسيكية». وسيبدأ طرح سيارات JAECOO في الكويت بشكل رسمي في نهاية شهر ابريل من العام الحالي من خلال إطلاق طرازين، بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تلبية اتجاه تطوير صناعة الطاقة الجديدة، تخطط JAECOO أيضا لإطلاق نموذجين كهربائيين آخرين لتوسيع موديلاتها المطروحة في الكويت وتلبية الطلب الملح في السوق على سيارات الطاقة الجديدة.



إن التحالف القوي بين JAECOO ومجموعة البابطين القابضة هو عبارة عن توافق المزايا التكاملية والمنفعة المتبادلة بين الطرفين، وفي المستقبل، سيعمل الطرفان على بناء منصات وآليات جديدة، وتعزيز درجة ومستوى التعاون الاستراتيجي، وبناء علاقة تعاون أعمق وأوسع وطويلة الأجل، والترحيب بشكل مشترك بالفرص الاستراتيجية في سوق الكويت.