

وسط حضور حاشد وإقبال لافت من الجمهور، اختتم بنك الخليج فعاليات GB Market بمشاركة نحو 11 من المشروعات والمبادرات المملوكة كليا من شباب كويتيين، تعمل في قطاعات العطور والمجوهرات والمطاعم والمقاهي، والذين تم اختيارهم من خلال تصويت لمتابعي حسابات بنك الخليج على وسائل التواصل الاجتماعي حول محلاتهم ومنتجاتهم المفضلة.



وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير الاتصالات المؤسسية عبدالله المليفي: «سعداء بالتفاعل الكبير من الجمهور مع الفعاليات المصاحبة للفعاليات، والتي حققت الهدف الأساسي منها في دعم الشباب والمبادرين، من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة».



وأضاف: «نحرص في بنك الخليج على استكمال دورنا المميز في دعم الشباب من المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وفرت GB Market فرصة مثالية للمبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة، ما يتيح لهم تسويق منتجاتهم بشكل مباشر، الأمر الذي يساهم في تطوير تلك المشروعات، ويرفع نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني بشكل عام».



ولفت إلى أن بنك الخليج يحرص على التواجد الفاعل في كل الفعاليات والمناسبات التي تدعم الطاقات الشبابية، لافتا إلى أن تعزيز الاستدامة في المجتمع ودعم المبادرات الشبابية، تعد من المحاور الرئيسية في استراتيجية البنك لعام 2025.



وبين أن المعرض شكل فرصة أيضا للجمهور للاستمتاع بالمنتجات التي تقدمها المحلات المفضلة لديهم وقضاء يوم عائلي بامتياز، مصحوبا بفعاليات ترفيهية متميزة تشمل العديد من الأنشطة والجوائز.



وتتمثل رؤية «الخليج» في أن يكون بنكا رائدا في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه بيئة عمل شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام، وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.



وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كل المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.