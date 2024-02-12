

في إطار حرصه المتواصل على رفع كفاءة موظفيه وتسليحهم بأفضل البرامج الحديثة والمتطورة، نظم بنك الكويت الوطني لموظفيه الملتقى السنوي الأول لمستخدمي برنامج إدارة البيانات «Tableau» بمشاركة شركة سيلز فورس الأميركية المتخصصة في البرمجيات السحابية والمطور لبرنامج Tableau.



وعلى مدى يومين عقدت ورش عمل متخصصة لرفع مستوى مهارات 100 من مستخدمي البرنامج، بما في ذلك ورش عمل حول التحليلات المرئية المتقدمة والتحليلات الإحصائية وتقارير التنبؤ وإنشاء تصورات البيانات الديناميكية بكفاءة عالية بالإضافة إلى التفكير التصميمي.



كما سلط الملتقى الضوء على كيفية تحليل البيانات الضخمة باستخدام التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستخراج المزيد من القيم من البيانات المتاحة لديهم، وتسخير هذه البيانات في إدارة وإنجاز الأعمال، بالإضافة إلى التركيز على مدى استفادة الشركات من قيمة أصول البيانات باستخدام التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل.



ويأتي الملتقى انسجاما مع الخطوات الحثيثة التي يقوم بها بنك الكويت الوطني خلال السنوات الماضية في الاستثمار بقوة في تحليل ومعالجة البيانات لفهم احتياجات وسلوك العملاء.



وأتيحت للمشاركين في الملتقى من مستخدمي برنامج «Tableau» طرح تساؤلاتهم والإجابة عنها بالإضافة إلى حصولهم على رؤى خاصة بعملية أتمتة إعداد البيانات وسهولة استخدام منصات المعلومات التحليلات المرئية وكذلك أتيحت للمشاركين الرؤية اللحظية لكيفية قيام الأقسام الأخرى بتبسيط تحليلاتها والاستفادة من توفير الوقت والتكلفة.



يذكر أن برنامج «Tableau» أصبح من الأدوات الشائعة بشكل متزايد في جميع أنحاء الصناعة في الكويت، ما يدل على التحول نحو تمكين مستخدمي الأعمال من اكتشاف البيانات مرئيا.



ويبرهن استضافة هذا الحدث المميز على سعي مكتب البيانات في بنك الكويت الوطني نحو ترسيخ ثقافة تحليلات الخدمة الذاتية وتعزيز المعرفة بمساعدة أدوات التحليل مثل Tableau.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مكتب البيانات في بنك الكويت الوطني سودهاكار نيبهانوبودي: استضافة هذا الملتقى الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الكويت يعكس مدى التزام البنك بالاستثمار وبقوة في تعزيز كفاءة موظفيه بالإضافة إلى تأهيل مواهب وكفاءات يتم صقل مهاراتها بشكل احترافي في علم تحليل البيانات.



وأضاف أن استراتيجية مكتب البيانات ملتزمة بتمكين قطاعات الأعمال المختلفة في البنك من اتخاذ القرارات التي تستند إلى البيانات، حيث تعد تحليلات الخدمة الذاتية جزءا لا يتجزأ من هذه الإستراتيجية.



وأوضح أن هذا الملتقى يبرهن على التزام البنك بتعزيز مهارات موظفيه بشكل مستمر بهدف الحفاظ على تفوق البنك وريادته في المشهد التقني سريع التطور.



هذا، ويولي بنك الكويت الوطني أهمية كبرى للارتقاء بقدرات موظفيه ويسخر كل الإمكانات للمساهمة في تطورهم المهني، وذلك عبر توفير برامج التدريب والتطوير بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية حول العالم، كما لا يدخر البنك أي جهد نحو دعم موظفيه في بناء حياتهم المهنية داخل البنك، كما يؤمن بأن تعزيز مهارات موظفيه بشكل مستمر عامل رئيسي في ضمان التفوق على صعيد المشهد التقني سريع التطور في عالم الصناعة المصرفية.