كشف مدير مشفى المواساة في دمشق د.عصام الأمين أن هناك مساعي حثيثة للسماح بنقل أعضاء المتوفين.



وقال الأمين إن إجراء عمليات الكلية وغيرها من عمليات الأعضاء في الدول يجري عبر الحصول على الأعضاء من مريض متوفى أو ميت سريريا بينما في سورية فإن ذلك الأمر ما زال غير مسموح لأبعاد دينية وقانونية، بحسب موقع «غلوبال» الموالي.



واعتبر أن تحقيق مثل هذه الخطوة في القطاع الصحي بسورية يحتاج إلى خطوات تشريعية وتثقيفية اجتماعية، مؤكدا المساعي الحثيثة لتحقيق ذلك.



وأضاف: «إقرار هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة عدد عمليات زرع الكلية وغيرها من عمليات نقل الأعضاء بما ينعكس إيجابا على صحة عدد كبير من المرضى ويخفف من معاناتهم».



كما أشار إلى أن مشفى المواساة حقق المركز السادس عالميا بعدد عمليات زرع الكلية من متبرع حي وقريبا سيتحول المركز إلى مركز لزرع أعضاء.



وكشف مدير مشفى المواساة في أبريل 2023 عن تطوير وحدة زراعة الكلى في المستشفى والتوسع بها لتصبح وحدة متكاملة لنقل وزراعة الأعضاء، مطالبا بسن تشريعات تسمح بالاستفادة من أعضاء المتوفين دماغيا.