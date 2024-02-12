

أعرب مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين عن خالص الشكر والتقدير والعرفان للدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية الشقيقة، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، في الاحتفاء والتكريم للفن الكويتي، ضمن فعاليات وأنشطة الهيئة، على مستوى مجالات المسرح والموسيقى والغناء والفنون الشعبية والتراثية.



وذكرت الجمعية في تصريح صحافي أن هذا التكريم الذي يحظى به الفنان الكويتي على صعيد برامج هيئة الترفيه، يعكس دلالة واضحة على مكانة الفنون الكويتية الرائدة، وحضورها المتميز، وتاريخها الفني العريق، ما يؤكد ترسيخ ومتانة الفنان الكويتي في المشهد الثقافي الخليجي.



وأكدت الجمعية أن الاحتفاء بالفن الكويتي دلالة على مكانة الفنان الكويتي، مشيدة بالدور الكبير الذي تقوم بها الهيئة في تنظيم الفعاليات على المستويين الإقليمي والعالمي، تماشيا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.



وثمنت الجمعية دور الهيئة العامة للترفيه التي فتحت أبوابها للفنون الخليجية والعربية والعالمية، لتكون لها مساحة كبيرة لتقديم العروض الفنية المتعددة، إلى جانب حجم مستوى الاهتمام بالتراث والموروث الشعبي الكويتي والخليجي ضمن خارطة الأنشطة، لتكون لها آفاق أوسع من الحضور والانتشار العربي والعالمي.



وتوجهت الجمعية في ختام تصريحها بدوام الرفعة والتطور والازدهار للمملكة العربية السعودية.