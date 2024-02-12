

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم على حسابها الخاص بـ «إنستغرام» صورة لشقيقتها إيمي هنأتها من خلالها هي وزوجها الفنان حسن الرداد بمناسبة تكريمهما في مهرجان الأقصر السينمائي الدولي، وعلقت دنيا على صورة شقيقتها: «أجمل نجمة وأخف دم بنت في الدنيا، ألف مبروك التكريم من مهرجان الأقصر، وألف مبروك لأخويا النجم حسن الرداد، ربنا يحفظكم ويحرسكم وينجحكم دايما».



وكانت إيمي قد نشرت عبر حسابها الخاص في «إنستغرام» مقطع فيديو كشفت من خلاله عن تحضيرها مفاجأة لشقيقتها دنيا أثناء تجهيزاتها لدورها في مسرحية «أنستونا» التي تعرض في «موسم الرياض» بالمملكة العربية السعودية، وكشفت إيمي خلال الفيديو عن أنها اعتادت على مفاجأة أهلها وأصدقائها المقربين، حيث حضرت من قبل مفاجأة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم في إحدى مسرحياته التي قدمها بالمملكة، كما فاجأت زوجها الفنان حسن الرداد خلال العرض الخاص لأحد أفلامه بالسعودية أيضا.



وأكدت إيمي أنها لم تخبر شقيقتها بمجيئها إلى السعودية كي ترى رد فعلها لدى رؤيتها في الكواليس، إذ دخلت غرفتها في المسرح لتتفاجأ دنيا برؤية شقيقتها قائلة: «بتهزروا إيه المفاجأة الحلوة دي».