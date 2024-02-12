

هادي العنزي



يستضيف فريق السلة بنادي الكويت نظيره الأهلي السعودي في الـ 8 مساء اليوم، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، بضاحية صباح السالم، ضمن منافسات الجولة الـ 6 الأخيرة للمجموعة الأولى للدوري الآسيوي «السوبرليغ» لمنطقة الخليج، لغرب القارة الآسيوية، فيما يحل الريان القطري ثالث الترتيب بـ 7 نقاط ضيفا على نظيره المحرق البحريني الثاني (8 نقاط) في الـ 7:30 مساء اليوم، ضمن المجموعة ذاتها.



ويحتل «العميد» صدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق التسجيل عن المحرق، وهو مطالب بتحقيق الفوز للاحتفاظ بالصدارة، والتأهل أولا عن المجموعة، فيما يحل الأهلي السعودي في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، ويسعى إلى قلب التوقعات بالفوز على «الأبيض» وهو ما سيضعه منافسا على أحد المراكز المؤهلة إلى الأدوار النهائية للبطولة.



وبحسب نظام البطولة، فإن الفريق صاحب المركز الأول عن المجموعتين الأولى والثانية يتأهل مباشرة إلى نصف النهائي، فيما يلتقي الثاني والثالث من المجموعة الأولى مع الثاني والثالث في المجموعة الثانية لتحديد الفريقين المتأهلين أيضا الى نصف النهائي.



ويضم «الأبيض» العديد من العناصر الحاسمة في لقاء اليوم، من بينهم الشقيقان محمد وحمد عدنان، وتركي حمود الشمري، وعبدالرحمن السهو، وعمران جوهر، والمحترفون الثلاثة، الأميركيان ماركوس جورجيوس هانت، وانتوني كار، والهاييتي كادي لالان.