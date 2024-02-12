

بيروت - ناجي شربل



اعتمدت اللجنة المنظمة لمسابقة «كأس بيروت» الأولى في كرة السلة، والتي تشارك فيها ستة منتخبات عربية هي الكويت وسورية وسلطنة عمان والعراق وفلسطين ولبنان، ملعب النادي الرياضي غزير في كسروان (شمال بيروت) أرضا للمباريات، وحددت مكان إقامة الوفود في ساحل مدينة جونية البحرية بفنادق موزعة بين مرفأ المدينة ومبنى التلفريك.



وتقام التدريبات في صالتي النادي المركزية جونية القريبة من المرفأ، وقاعة النادي الرياضي غزير التي تضم ملعبين أحدهما مخصص للتدريب.

وتجرى المسابقة في الفترة من 17 إلى 20 فبراير بإشراف الاتحاد اللبناني لكرة السلة، وتنظيم شركة «غلوبال أكتيف سبورتس»، التي سبق لها تنظيم دورتين للأندية في العاصمة القطرية الدوحة.

ووزعت المنتخبات المشاركة على مجموعتين، تضم الأولى: الكويت ولبنان والعراق، والثانية: سورية وفلسطين وعمان. وتفتتح البطولة السبت 17 فبراير، على أن يكون النهائي الثلاثاء 20 منه بين بطلي المجموعتين على اللقب. وأفادت اللجنة المنظمة بأن إقبالا كبيرا شهدته التذاكر الخاصة بمباريات المنتخبين اللبناني والسوري.

وستنقل مباريات البطولة عبر قناة «ام تي في» اللبنانية ارضيا وفضائيا، فضلا عن تولي قنوات أرضية من الدول المشاركة بث مباريات منتخباتها. وتأتي الدورة عشية انطلاق مباريات النافذة الآسيوية الأولى في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، والمؤهلة لبطولة القارة التي تستضيفها السعودية السنة المقبلة. وتلعب المنتخبات مباراتين في هذه النافذة.